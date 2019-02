von Lutz Rademacher

Der JKA-Karate-Verein Donaueschingen geht neue Wege. Mit dem neuen Vorsitzenden Richard Franke führt erstmals ein Mann den Verein, der nicht Inhaber des schwarzen Gürtels mit dem höchsten Dan (Stufe) ist, wie das in den meisten Karate-Vereinen der Fall ist. Patricia Wienert wurde zur Vize-Vorsitzenden gewählt. Neuer Schriftführer ist Jens Johannisson. Alexandra Johannisson, die vor einem Jahr das Amt der Kassiererin übernommen hatte, wurde einstimmig im Amt bestätigt.

Helmut Hein, Inhaber des 5. Dan, der seit der Vereinsgründung 1995 Vorsitzender des Vereins war, hatte vor einem Jahr angekündigt, dass er kürzertreten wolle und sein Amt zur Verfügung stellt. Mit ihm ging auch sein Stellvertreter Albert Benzing (4. Dan). Beide behalten aber ihre Funktionen als Cheftrainer (Sensei) und 2. Trainer und stehen dem neuen Vorstandsteam beratend zur Verfügung. "Solange wir gesund sind, machen wir das auch" versicherte Helmut Hein. So gibt es erstmals eine Trennung zwischen dem sportlichen Teil und der Vereinsführung.

Immer weniger Nachwuchs

Hierauf ging auch Richard Franke in seiner Antrittsrede ein. "Wir müssen in eine andere Form der Organisation finden und unsere Rollen neu aufstellen", so Franke. Er hoffe, dass Hein und Benzing noch lange Jahre als Trainer erhalten bleiben. Er freue sich, dass momentan im Verein die Erwachsenen eine schöne große Trainingsgruppe sind. Bei den Kindern hingegen habe es leicht nachgelassen. Deshalb sei es eine vorrangige Aufgabe, Kinder und Jugendliche zu werben und voranzubringen. Hierzu habe er auch schon Ideen und arbeite daran.

Das umfangreiche Programm für 2019 steht schon, man werde dieses Jahr ähnlich verfahren wie 2018. Für die Zukunft gelte es, Gutes zu bewahren und Neues zu entwickeln. Am 15. März gibt es ein Eltern-Kind-Training. Neue Möglichkeiten gibt es durch die Freigabe der Erich-Kästner-Halle in den Ferien. Am 4. Mai sind einige talentierte Kinder und Jugendliche für die Deutschen Meisterschaften in Bochum nominiert, ebenso für die südwestdeutsche Meisterschaft am 7. Juli. Am 20. September bietet der Verein außerdem einen Anfängerkurs für Kinder und Erwachsene an.