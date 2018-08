von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Heidenhofen – Auf der Ostbaar kennt sie wohl jeder, die Legende vom Bettelhansenkreuz bei Heidenhofen. Und damit sie auch weiter bekannt bleibt, hält nun künftig eine Stele aus Sandstein diese Legende wach.

Ausgangspunkt ist das Schicksal eines schwedischen Soldaten, der im Dreißigjährigen Krieg an Heidenhofen vorbei ritt: Er soll den Heiland verhöhnt und sich dann beim Sturz vom Pferd beide Beine gebrochen haben. Das Bettelhansenkreuz wurde errichtet im Gedenken an diesen Vorfall.

Danach entstand eine Wallfahrt zu diesem Kreuz. Bis in die 1930er Jahre kamen Pilger hierher, an Feiertagen und Schmerzensfesten und vor allem am Karfreitag. Und immer noch verlockt dieser Ort oberhalb der Ortschaft Aasen mit seinem beeindruckenden Rundumblick vom Feldberg über die Länge und zu den Ausläufern der Schwäbischen Alb, bei entsprechenden Wetterlagen auch bis zu den Schweizer und österreichischen Alpen, Spaziergänger und Wanderer zum Verweilen.

So stellt sich die neue Stele links neben dem Bettelhansenkreuz dar. | Bild: Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Das Bettelhansenkreuz wurde in den 1980er Jahren auf Initiative des Schwarzwald-Vereins Donaueschingen sorgfältig restauriert. Dabei wurde die ursprüngliche Inschrift auf diesen Satz reduziert: „--- und gedenk was hier gescheh’n sein soll“.

Egon Dehner, seit einem halben Jahrhundert Jagdpächter in Heidenhofen und dem Ort sehr verbunden, war es schon seit langen ein Anliegen, die Geschichte des Bettelhansenkreuzes wach zu halten. Das ist ihm nun mit einem Gedenkstein, einer Stele, die jetzt neben dem geschichtsträchtigen Kreuz aufgestellt und jetzt eingeweiht wurde, auf besondere Weise gelungen.

In gut lesbarer Schrift ist auf dem roten Sandsteinblock alles zu lesen, die Legende und auch die Geschichte von der Wälder Marie, die als Mädchen auf dem nahen Acker arbeitete und sich noch genau an die alte Kreuzaufschrift erinnern konnte: „O Mensch, sieh doch den blut’gen Heiland an und gedenk, was hier die Sünd getan. O Mensch, geh nicht vorbei und denk, was an diesem Kreuz geschehen sei.“

So steht das Bettelhansenkreuz nach der furchtbaren Zeit des Dreißigjährigen Krieges immer noch als ein Zeichen des Glaubens und des Sieges über Sünde und Tod und für die Solidarität mit den Schwachen auch in unserer Gesellschaft, wie Pfarrer Erich Loks in seiner Segnungsansprache formulierte.

Pfarrer Erich Loks segnet den Gedenkstein am Bettelhansenkreuz. | Bild: Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Stifter Egon Dehner dankte im Rahmen der Einweihungsfeier mit dreißig Gästen unter anderem den Ortsvorstehern von Heidenhofen und Aasen, Reinhard Merkle und Horst Hall, Altoberbürgermeister Bernhard Everke, Freunden und Bekannten und allen, die zum Entstehen des neuen Gedenksteins beigetragen hatten.

Dazu zählen der ehemalige Heidenhofener Ortsvorsteher Hans Reichmann und die Freiwillige Feuerwehr Heidenhofen, vor allem aber die Firma Ostertag Natursteine in VS-Schwenningen für Entwurf und handwerkliche Herstellung. Sein Vorgänger als Jagdpächter, Karl Zeilfelder, so Dehner, habe der Ortschaft 1964 einen Brunnentrog für den Friedhof gestiftet. Nach fünf Jahrzehnten als Jagdpächter möchte nun auch er mit dem Gedenkstein dieser Tradition folgen.

Waidmannsgemäß wurde das bewegende Ereignis mit klassischen französischen Jagdsignalen und Sätzen durch die Parforcehorngruppe Schwarzwald-Baar unter Leitung von Ullrich Tony untermalt.

Zum gemütlichen Abschluss servierten die Aasener Backtagfrauen Ulrike Catterfeld, Annette Hauser und Ulrike Müller am Heidenhofener Backhiesli nach einem Sektempfang Kaffee und Kuchen.

Heidenhofen Die erste Erwähnung der Heidenhofener Urmark und der Urkirche findet sich in einer Traditionsnotiz von Gütern zu Biesingen an das Kloster St. Gallen aus dem Jahr 759/60. Die Legende vom Bettelhansenkreuz steht im Lesebuch zur Geschichte von Heidenhofen zur 1250-Jahrfeier im Jahr 2010. Die Ortschaft liegt 742 Meter über Meereshöhe, zählt heute etwa 250 Einwohner und war bis zur Eingemeindung nach Donaueschingen im Jahr 1972 eine der kleinen, selbständigen Gemeinden auf der Ostbaar.

