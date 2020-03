Trotz widriger Wetterbedingungen waren zahlreiche Interessierte der Einladung des Photovoltaik-Netzwerks Netzwerks Schwarzwald-Baar-Heuberg und der Betreiberfirma Next2Sun gefolgt, um sich über senkrecht aufgeständerte, bifaciale Freiflächen-Photovoltaik auf Aasener Gemarkung zu informieren. Unter der Leitung von Annika Woltjen, Bodensee-Stiftung, und Heiko Hildebrandt, Geschäftsführer von Next2Sun, erfuhren die Teilnehmer, welche Vorteile eine solche Anlagenkonzeptionierung hat.

Schwarzwald-Baar Schwarzwald-Baar-Klinikum: Standort Donaueschingen versorgt ab Montag ausschließlich Corona-Patienten, Notaufnahme in Donaueschingen ist geschlossen Das könnte Sie auch interessieren

Besonders interessant ist die Perspektive einer doppelten oder sogar dreifachen Flächenverwertung. Während bei herkömmlichen Solarfreiflächenanlagen keine nennenswerte landwirtschaftliche Nutzung möglich ist, könne die Fläche in Aasen weiter als Grünland bewirtschaftet werden. Ermöglicht werde dies durch die weiten Abstände zwischen den Modulreihen, die eine Mähmaschine bequem passieren lassen. Gleichzeitig können die Randbereiche des Solarparks im Sinne des Artenschutzes ökologisch aufgewertet werden.

Donaueschingen Fußball-Donaueschingen trauert um das Urgestein Adolf Bowe Das könnte Sie auch interessieren

Denkbar sei sogar eine Nutzung als Ackerland – inwiefern dies praktizierbar ist, wird die Zukunft zeigen. Ein weiterer wichtiger Vorteil sei die Ost-West-Ausrichtung, die eine Stromgewinnung insbesondere in den Morgen- und Abendstunden ermöglicht. So werde die Bereitstellung erneuerbarer Energien optimal ergänzt und die Stromnetze entlastet. Entlang der Bundesstraße auf Aasener Gemarkung entsteht derzeit die erste Anlage dieses Typs in Baden-Württemberg.