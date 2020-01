Pünktlich zum Jahresende ist der Rathausplatz in Neudingen fertig geworden: „Sowohl was die Aufenthaltsqualität, als auch was das Erscheinungsbild betrifft, ist das eine hohe Verbesserung der dörflichen Struktur“, sagt Ortsvorsteher Klaus Münzer. 400 000 Euro waren dafür vorgesehen und 110 000 Euro gibt es dafür auch noch aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum.

Der Neudinger Rathausplatz ist fertig und ist zum Schmuckstück geworden. Die Bepflanzung fehlt noch und soll im Frühjahr erfolgen und dann wird es auch eine entsprechende Einweihung geben. | Bild: Münzer, Klaus

Verschollenen Brunnen entdeckt

Das ganze Projekt, das im September begonnen wurde, hatte auch einige Überraschungen parat. Bei der Kanalsanierung war nämlich ein verschollener Brunnen entdeckt worden. Dieser konnte dann allerdings, nachdem das Denkmalamt seinen Segen dazu gegeben hatte, auch einfach wieder zugeschüttet werden. Mittlerweile sind auch die Pflasterarbeiten abgeschlossen worden und eine Sitzbank lädt zum Verweilen ein. Nur die Bepflanzung fehlt noch, das soll dann allerdings im Frühjahr noch nachgeholt werden. „Wir werden das Ganze auch noch entsprechend mit einer entsprechenden Veranstaltung feiern“, so der Ortsvorsteher.

Was noch geplant war

Eigentlich waren 2019 noch zwei weitere Maßnahmen in Neudingen geplant: Für 60 000 sollte der Weg oberhalb des Gnadentals saniert werden und weitere 85 000 Euro waren für die Sanierung des Gemeindeverbindungswegs nach Fürstenberg vorgesehen. „Aufgrund der Personalsituation im Rathaus konnten die beiden Maßnahmen im vergangenen Jahr leider nicht umgesetzt werden und sind jetzt aber für 2020 geplant“, sagt Münzer.

Ortvorsteher Klaus Münzer (links) ehrt Heiko Weber für 75-maliges Blutspenden. | Bild: Thomas Lange

Schnelles Internet

Dafür haben im vergangenen Jahr die Neudinger schnelles Internet erhalten. Und der Ortsvorsteher ist durchaus stolz. Mit 160 Haushalten, die sich an die Breitbandversorgung anschließen lassen haben, kann er eine der besten Anschlussquoten im ganzen Zweckverband vorweisen.

Neuer Platz zum Bauen

An erster Stelle steht in diesem Jahr die Erschließung des Neubaugebietes Weiherbrünnele: Hier sind insgesamt 33 Bauplätze geplant, im ersten Bauabschnitt sollen dann allerdings erst einmal 22 Bauplätze erschlossen werden. Hierfür sind 850 000 Euro vorgesehen. „Eigentlich hätte das ja schon im vergangenen Jahr erfolgen sollen, es mussten allerdings planerisch noch gewisse Probleme aus dem Weg geräumt werden“, erklärt Münzer. Mit der Zuwegung habe es nicht ganz so funktioniert, wie ursprünglich gedacht.

Mittlerweile habe es allerdings Gespräche mit den Grundstückseigentümern gegeben, die positiv geendet hätten, und so könne weiter am Bebauungsplan gearbeitet werden. „Wir haben immer wieder entsprechende Anfragen nach Bauplätzen“, erklärt Münzer. Doch der Ortsvorsteher muss diejenigen, die in Neudingen bauen wollen, vertrösten, denn es gibt schon seit Längerem keine städtischen Grundstücke mehr.

OB Erik Pauly informiert über die gesamtstädtischen Projekte. | Bild: Thomas Lange

Fit für die Zukunft

Bauplätze sind nur ein Thema. Auch Neudingen möchte sich fit für die Zukunft machen. Dazu hat im vergangenen Jahr ein Workshop mit Bürgern stattgefunden. Mit der Teilnahme war Münzer durchweg zufrieden: „Mit so vielen hatten wir gar nicht gerechnet. In den sechs Themenfeldern „Verkehr und Mobilität“, „Wohnen und Leben“, „Vereine und Kultur“, Infrastruktur, Dorfbild und „sonstige Ideen“ konnten die Neudinger ihre Anregungen, Wünsche und Ideen einbringen. „Das ist hochinteressant, was da zusammengekommen ist“, blickt Münzer zurück.

Und hat auch dem neuen Ortschaftsrat gleich eine Aufgabe beschert, denn dieser muss nun die einzelnen Themenfelder sichten und die Vorschläge bewerten. „Alles wird sich sicher nicht umsetzen lassen“, sagt der Neudinger Ortsvorsteher. Der Rest werde mit Prioritäten versehen und soll entsprechend in die Mittelanmeldung für den Donaueschinger Haushalt einfließen.

2022 wird groß gefeiert

Und dann gibt es in Neudingen auch bald etwas zu feiern: 2022 wird das Dorf 1250 Jahre alt. Erste Ideen gibt es bereits und ein Festkomitee wurde auch schon gegründet. Wer sich allerdings noch einbringen möchte, ist willkommen.