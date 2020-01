Die motorisierte Protestaktion der Landwirte am Freitag verdient Respekt. Und mit etwas mehr Entgegenkommen sogar ein paar Augenblicke des Nachdenkens. Das meint SÜDKURIER-Redakteur Jens Wursthorn in seinem Kommentar.

Der Weg ist am Freitag dieser Woche vermutlich das Ziel. Und dieser Weg ist kalt, lang und unbequem. Wenn sich in der Nacht auf Freitag Hunderte Landwirte aus Südbaden in ihre Traktoren setzen, um in gemächlichem Tempo nach Stuttgart zu tuckern,