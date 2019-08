von Rainer Bombardi

Es ist für die Bevölkerungsentwicklung eines jeden Ortsteil von Vorteil, wenn sich die innerörtliche Bebauung von Leerständen, die Sanierung von Altbeständen und das Angebot an Bauplätzen in einem Neubaugebiet die Waage halten. Ortsvorsteher Klaus Münzer ist überzeugt, dass das seit Jahren diskutierte Neubaugebiet in südwestlicher Richtung alle diese Vorgaben an eine kontinuierliche Weiterentwicklung erfüllt.

Ortsvorsteher Klaus Münzer hofft, dass das Neubaugebiet Weiherbrünnele in Neudingen wie geplant vorangeht. | Bild: Rainer Bombardi

Das geplante Neubaugebiet auf dem Gewann Weiherbrünnele liegt zwischen dem Gebiet Auf Löbern und der Ortsgrenze in Richtung Sumpfohren. Auf Löbern bezeichnet Münzer als ein gutes Beispiel städtebaulicher Entwicklung in den Ortsteilen. Daran nahtlos anknüpfen zu können ist ein Ziel, das der Ortschaftsrat ins Visier nimmt. „Wir befinden uns auf einem guten Weg. Deshalb sind wir umso enttäuschter, dass es Probleme mit der Erschließung geben könnte, die das ganze Vorhaben verzögern“, reagiert Münzer enttäuscht. Auch die anderen Ortschaftsräte waren nicht begeistert über den Inhalt eines Schreibens, das den Tatendrang der Neudinger ausbremst.

Tatendrang ausgebremst

„Topographische Begebenheiten sprechen dagegen, dass die Bebauung wie geplant abläuft“, schildert Münzer die Einwände und wundert sich, dass dieser Sachverhalt der Verwaltung nicht schon länger bekannt ist. Schließlich ist das geplante Neubaugebiet Weiherbrünnele keine spontane Idee. Ernsthafte Diskussionen zur baulichen Weiterentwicklung fanden bereits 2016 in öffentlichen Sitzungen statt.

30 Bauplätze auf drei Hektar

Die Planungen sehen die Erschließung von 30 Bauplätzen in drei Abschnitten vor. Die Gesamtfläche des Neubaugebiets beträgt drei Hektar, die geplante Größe pro Bauplatz liegt bei rund 600 Quadratmetern. „Wir setzen alles daran, dass an Stelle der im ersten Bauabschnitt geplanten zwölf Bauplätze im Minimum sechs bis sieben Plätze entstehen“. Münzer verweist darauf, dass es aus Sicht der Gemeinde nicht möglich ist, Bauplatzinteressenten innerörtliche Alternativen anzubieten. Wer durch Neudingen gehe, entdecke zwar Baulücken, doch diese seien mehrheitlich in privater Hand.

Das Neubaugebiet im Weiherbrünnele (links) angrenzend an die Bebauung Auf Löbern würde sich nach Ansicht von Ortsvorsteher Klaus Münzer ideal ins Ortsbild integrieren. | Bild: Rainer Bombardi

Begehrte geografische Lage

„Es gibt zahlreiche Nachfragen“, verdeutlicht Münzer die Dringlichkeit der Erschließung im Weiherbrünnele. Auch nach leer stehenden Ökonomiegebäude und Wohneinheiten innerorts erkundigen sich regelmäßig Interessenten auf der Ortsverwaltung. Münzer nennt die rasche Anbindung an Bundesstraße und Autobahn, die Nähe zur Natur und die geografische Lage zwischen Bodensee, Schweiz, Schwarzwald und Schwäbischer Alb als Gründe, weshalb die Menschen sich für Bauplätze in Neudingen interessieren. Doch wenn ein Ort keine mehr anbieten könne, sinke die Wettbewerbsfähigkeit rapide und er sterbe sukzessive aus.

Unterstützung vom OB

Doch soweit soll es erst gar nicht kommen. Münzer erinnert sich an die Haushaltsrede von Oberbürgermeister Erik Pauly. Diese beinhaltete in Bezug auf Neudingen auch den Hinweis, dass die Stadt gezielt Bebauungsplanverfahren für die Schaffung neuer Baugebiet in Auftrag gegeben habe, um die langfristige Wohnbauentwicklung in den Ortsteilen zu sichern. Im Falle von Neudingen kündigte Pauly an , dass im ersten Bauabschnitt eine Erschließung und Bebauung im Weiherbrünnele für 2020 vorgesehen ist.

Auch die Fraktionen hätten, so Münzer, bei ihren Stippvisiten vor den Kommunalwahlen den Bedarf an neuen Bauplätzen in Neudingen bestätigt. Kommt die Erschließung nicht wie vorgesehen, werde es für den Ortsteil an der Donau langsam eng. „Es ist unser Ziel zu verhindern, dass wir Bauplatzinteressenten abweisen müssen, weil wir ihnen keine Bauplätze anbieten können“.

Ortsvorsteher hofft weiter

Je nach Dauer des Stillstandes sieht Münzer auch weitere Auswirkungen wie beispielsweise auf die Belegungszahlen im Kindergarten. Doch soweit ist es noch lange nicht und Münzer hofft, dass der Startschuss für die Erschließung und Bebauung wie geplant im kommenden Jahr erfolgen kann.