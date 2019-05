von Ernst Zimmermann

Was die Familiennamen Albicker, Gleichauf oder Hall bedeuten, wissen die Donaueschinger jetzt. Auch dass innerhalb von Deutschland die meisten Familien mit dem Familiennamen Engesser oder Schöndienst im Schwarzwald-Baar-Kreis wohnen. Mit dem Thema „Herkunft und Verbreitung der Familiennamen“ hat Professor Konrad Kunze bei der von der Bürgerstiftung offerierten Vortragsveranstaltung im Mariensaal die 130 Zuhörer gefesselt und fasziniert. Keiner kann dies besser als er, gilt er doch als einer der bekanntesten deutschen Namenforscher.

Professor Konrad Kunze | Bild: Wolfgang Scheu

Natürlich war es das interessante Thema, das die Besucher in Scharen in den Mariensaal lockte. Unter den Besuchern waren aber auch einige, welche die Gelegenheit gerne nutzten, den früheren Nachbarn, Schulkollegen oder den Ministranten beziehungsweise Leiter von Gruppenfreizeiten der ehemaligen Pfarrgemeinde Sankt Marien wieder einmal zu treffen. Mit dem Veranstaltungsort Mariensaal war der ehemalige Professor der Germanistik seinem früheren Donaueschinger Wohnquartier im sogenannten „Eile“ wieder ganz nah.

Baaremer Mundart wurde zur Muttersprache

Seine Erinnerungen an die Schulzeit in der Volksschule und im Fürstenberg-Gymnasium sind allerdings nicht nur positiv. Seine Familie kam aus Schlesien, und bei ihm zu Hause wurde Hochdeutsch gesprochen. Dies war für ihn auch in der Schule die Umgangssprache. Nicht allen seinen Mitschülern hat dies gefallen. Jedenfalls hat Konrad Kunze nicht vergessen, dass er hin und wieder auf dem Schulhof von seinen Mitschülern „de Ranze voll“ bekommen hat, weil diese Dialekt sprachen und ihn mit seiner hochdeutschen Sprache für hochnäsig hielten. Darum lernte er auch die Baaremer Mundart so gut, als ob diese seine Muttersprache wäre.

Hochschulprofessor mit Liebe zum Dialekt

Einer seiner früheren Studenten an der Uni Freiburg, Ewald Hall, erinnert sich heute noch lebhaft daran, dass er, in Aasen muttersprachlich in Baaremer Mundart aufgewachsen, sich deshalb noch während seines Studiums mit perfektem Hochdeutsch schwer tat. Einen besonderen Motivationsschub im Studienfach Germanistik bedeutete für ihn damals aber die Ermunterung seines Professors Konrad Kunze, als dieser ihm und seinen anderen Alemannisch sprechenden Studienkollegen bei den Vorlesungen zur mittelhochdeutschen Literatur und Sprache und im begleitenden Kolloquium beim Lesen und Übersetzen der Texte ins Hochdeutsche mit dem Hinweis aufmunterte: „Das ist eure Chance. Da könnt ihr eure Dialektkenntnisse ausspielen.“

Konrad Kunze hat seine eigene Radiosendung

Woher hat Konrad Kunze sein spezielles Wissen zur Herkunft und Bedeutung der Familiennamen? Er war einer der ersten Namenforscher, der die moderne Computertechnik nutzte, indem er elektronische Telefonverzeichnisse auswertete, um festzustellen, in welchen Gegenden welche Namen verbreitet sind. Seit 2003 betreut Kunze eine Rubrik zur Namenkunde im Programm von SWR4 Südbaden, in dem Hörerinnen und Hörer Herkunft und Bedeutung ihres Namens erfragen können. Kunze ist Autor des „dtv-Atlas Namenkunde“ sowie Initiator und zusammen mit Damaris Nübling von Deutschen Institut der Universität Mainz Herausgeber des 2018 abgeschlossenen siebenbändigen „Deutschen Familiennamenatlas“, der zu Beginn dieses Jahres der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.