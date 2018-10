Das Nahverkehrskonzept des Kreises soll viele Verbesserungen mit sich bringen. Die Anbindungen sollen verbessert werden und Verkehrsknotenpunkte sollen ausgebaut werden, der öffentliche Nahverkehr soll auch hier zur Alternative für das Auto werden.

Während man sich in den Rathäusern freut, dass die Bürger zukünftig einen besseren Nahverkehr haben, hat die Nahverkehrskonzept-Medaille allerdings auch eine Kehrseite. Denn der Ausbau von Haltestellen und auch die Schaffung von Wendemöglichkeiten für die Busse ist vor allem eines: richtig teuer. Zwar gibt es entsprechende Zuschüsse, trotzdem bleiben die Kosten für die Kommunen hoch.

In Bräunlingen sind es zwei Projekte, die nun in Angriff genommen werden müssen: Döggingen soll eine besondere Rolle bekommen, dort werden die Busse aus Richtung Bräunlingen und aus Richtung Bonndorf/Mundelfingen für die Anbindung an die S-Bahn nach Freiburg sorgen. Und auch Mistelbrunn ist betroffen. Dort endet eine Linie. Für die Miteinbeziehung in die Schleife Wolterdingen – Hubertshofen – Mistelbrunn

und zurück ist ebenfalls eine Buswendemöglichkeit in Mistelbrunn erforderlich.

Für Döggingen ist mit Kosten in Höhe von 394 000 Euro zu rechnen. Erste Planungen waren noch von 700 000 Euro ausgegangen. Doch dann wurde nachgearbeitet. Jetzt sollen zwei Bushaltestellen und eine Wendemöglichkeit gebaut werden. Allerdings fehlt bei diesen Kosten noch der Grunderwerb, der rund 1400 Quadratmeter großen Fläche, die benötigt wird. Auch wäre der Wunsch, doch auf einem brachliegenden Gelände ein Park-and-Ride-Platz anzulegen. Gespräche mit der Bahn stehen allerdings noch aus.

In Mistelbrunn hat der Ortschaftsrat Kreativität bewiesen: Nachdem keine der drei vorgestellten Varianten überzeugen konnte, bastelten die Kommunalpolitiker schnell einen eigenen Vorschlag und sparen damit auch noch Geld. Während die vorhandenen Pläne zwischen 256 000 Euro und 400 000 gekostet hätten, ist bei der neuen Idee mit Kosten in Höhe von 237 000 Euro zu rechnen. Für dieses Geld soll eine Wendemöglichkeit auf der Straße Richtung Unterbränd am Ende des Baugebietes geschaffen werden. Die bestehende Bushaltestelle soll einfach umgebaut werden, denn die vorhandene Bucht sei zu klein. Die Idee von SPD-Stadtrat Peter Ebnet, eine Wendemöglichkeit mit einem Kreisverkehr bei der Einfahrt zum Wohngebiet zu schaffen, wurde vom Gemeinderat abgelehnt.

Und wie sieht es nun mit den Zuschüssen aus? Laut Planer Bernd Schwär würde jede Bushaltestelle pauschal mit 25 000 Euro gefördert. Weitere 6000 Euro gebe es für das Wartehäuschen, das in Döggingen geplant ist. Sicherheitshalber werde in den Antrag auch die Wendeplatte aufgenommen, was unter dem Strich genau herauskommt, könnte erst im April oder Mai kommenden Jahres gesagt werden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein