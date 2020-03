3000 Euro Schaden war am Mittwoch gegen 15 Uhr die Bilanz eines Verkehrsunfalls an der Kreuzung Bräunlinger Straße/ Eichendorffstraße. Ein 30-jähriger Sprinter-Fahrer, der die Bräunlinger Straße von Bräunlingen kommend befuhr, bog an der Kreuzung zur Eichendorffstraße nach links ab, ohne den entgegenkommenden Fiat eines 82-Jährigen passieren zu lassen. Der 30-Jährige gab bei der Unfallaufnahme an trotz Gegenverkehr abgebogen zu sein, da er gesehen habe, dass der Fiat-Fahrer nach links geblinkt hätte. Dies jedoch verneinte der Fiat Fahrer. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, unter der Nummer 0771/837830.