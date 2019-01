Es war das Dauergesprächsthema beim Neujahrsumtrunk der Fürstenberg Brauerei: die Bürgermeisterwahl und das durchaus ungewöhnliche Losverfahren. Der glückliche Gewinner Severin Graf hatte sich schon unter die Gäste gemischt, um schon einmal die Stadt, in der er ab dem 1. März arbeiten wird, besser kennenzulernen. An seiner Seite Bürgermeister Bernhard Kaiser, der seinem Nachfolger schon die eine oder andere nützliche Information mit auf den Weg gegeben hat.

"Mit so einem Wahlausgang hatte ich nicht gerechnet", sagt Severin Graf. Durchaus habe das Losverfahren auch überregional für sehr viel Interesse gesorgt. "Wenn die Wahl nach dem ersten Wahlgang entschieden gewesen wäre, wäre das sicher bald wieder vergessen gewesen. Das hat schon für Aufsehen gesorgt", so der 51-Jährige.

Die vergangenen beiden Tage hat der zukünftige Bürgermeister viele Anrufe bekommen. Glückwünsche waren darunter, aber auch der eine oder andere, der ihm schon die ersten Hintergrundinformationen, die wichtig für seine zukünftige Tätigkeit sind, gegeben hat. Beispielsweise auch, was vor der eigentlichen Wahl alles passiert ist. "Ich habe mich den Fraktionen vorgestellt, aber nicht um Unterstützung gebeten." Das sei sein Verständnis von einer demokratischen Wahl. Auch könne er es nicht verstehen, dass man seine Bewerbung zurückziehe, wenn man nicht sicher ist, dass man die Mehrheit bekomme. "Wenn ich nicht den Mut habe, mich einer Wahl zu stellen, dann kann ich es auch gleich bleiben lassen." Dass die Wahl nun so ausgegangen ist, sei auch irgendwie Fügung.

Jürgen Maas gratuliert Severin Graf

"Nach meiner Wahrnehmung war der Gemeinderat sich schlussendlich nicht einig, ob er neben dem Oberbürgermeister einen Verwaltungsexperten oder einen Politiker an der Spitze des Rathauses haben möchte", sagt der Kandidat, der gleich viele Stimmen wie Graf erhalten hat. Dass das Los für den Politiker entschieden hat, müsse er akzeptieren und richtet "aufrichtige" Glückwünsche an Graf. "Für die Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen, die sein neues Amt mit sich bringt, wünsche ich ihm eine glückliche Hand."

Und was sagt Hauptamtsleiter Tobias Butsch?

"Ich habe am 16. Januar die Reset-Taste gedrückt. Es war ein neuer Tag und ein neuer Abschnitt in meinem Berufsleben", sagt der 40-Jährige. Nun werde er sich wieder voller Elan seinen Aufgaben und Tätigkeiten als Amtsleiter widmen. Und wie sehen seine Zukunftspläne aus. "Wenn man sich auf ein Wahlamt beworben hat, und es ist nichts geworden, dann muss man mindestens zwei bis drei Jahre warten, bevor man überhaupt überlegt, ob man einen neuen Versuch starten soll." Allerdings habe er auch jetzt auch eine tolle Stelle mit tollen Aufgaben, die sich in den vergangenen sieben Jahren auch stark verändert habe. So sei beispielsweise der Konversionsprozess hinzugekommen. Diese Arbeit mache ihm durchaus Spaß. Allerdings sei es auch nachvollziehbar, dass wen in der Stadt, in der man seine berufliche Laufbahn gestartet hat, die Nummer zwei frei werde, dass man sich dann bewerbe.

Andreas Merkle: "Wir sind in eine Demokratie"

"Ich hätte mich wirklich gefreut, wenn es geklappt hätte", sagt Andreas Merkle. Es sei eine Chance gewesen, in und für eine interessante Stadt zu arbeiten, allerdings könne er auch gut damit leben, dass es nun nicht geklappt hat. "Schade ist es schon. Aber so geht das eben in einer demokratischen Wahl."