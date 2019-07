Nach seinem Sturz vom Pferd am Sonntagmorgen beim Poloturnier ist Christian Erbprinz zu Fürstenberg gestern operiert worden. Am Sonntag war der Schlüsselbeinbruch lediglich bandagiert worden, am heutigen Montag stand dann die Operation an. Der Erbprinz hat den Eingriff laut Informationen aus dem Fürstenhaus gut überstanden und sei auf dem Wege der Besserung.

Donaueschingen Polopartie endet im Krankenhaus: Christian Erbprinz zu Fürstenberg verletzt sich bei Sturz