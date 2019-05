von SK

Nach dem Biker-Unfall am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 27 hat die Polizei den Unfallort korrigiert. Demnach waren die Unfallbeteiligten gegen 14.50 in Richtung Donaueschingen und nicht, wie zunächst angegeben, in Richtung Bad Dürrheim unterwegs. Bei dem Unfall hatte sich ein 34 Jahre alter Fahrer einer Yamaha lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Er wollte einem Lastwagenfahrer ausweichen, der auf dem zweispurigen Abschnitt nach links zog, ohne auf den nahenden Biker zu achten.

Donaueschingen Lastwagenfahrer begeht Unfallflucht: Motorradfahrer erleidet auf der B 27 lebensgefährliche Verletzungen

Der Biker versuchte auszuweichen und stürzte schwer. Der Lastwagenfahrer fuhr davon. Die Polizei sucht den Verursacher und Zeugen. Wer zur Klärung des Unfalls beitragen kann, wird gebeten, sich mit der Verkehrspolizei mit Sitz in Zimmern ob Rottweil unter der Nummer 07 41/34 87 90 in Verbindung zu setzen. Beim Fahrzeug des Verursachers soll sich um ein grünes oder dunkelblaues Baufahrzeug handeln.