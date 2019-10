Zwei Verletzte und rund 8 000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 21.45 Uhr, auf dem Hindenburgring ereignet hat. Eine 47-jährige Fahrerin eines Renault Twingo war auf dem Hindenburgring unterwegs und wollte nach links auf die Friedhofstraße abbiegen. Beim Abbiegen kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Audi A 4 eines 21-jährigen Mannes, der stadteinwärts fuhr. Beide Unfallbeteiligten geben an, dass sie bei „Grünlicht„ der Ampel die Kreuzung passiert haben wollten. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen unter der Nummer 07 71/83 78 30 in Verbindung zu setzen.