Der Unfall auf der B 27 vom frühen Dienstagabend, bei dem sich ein vier Kilometer langer Rückstau gebildet hatte und bei dem einige Autofahrer fast vier Stunden lang in ihrem Fahrzeug ausharren mussten, hat die amtlichen Umweltschützer des Landkreises auf den Plan gerufen. Grund: 300 bis 500 Liter Diesel waren bei der Sattelschlepper-Havarie ausgelaufen, weil sich der Anhänger mit der Sattelzugmaschine verkeilt hatte und dabei der Tank beschädigt worden war.

Bei dem Unfall auf der B 27 schlug der Tank dieses Sattelschleppers Leck und 300 bis 500 Liter Diesel flossen aus. | Bild: Polizei

Der Kraftstoff gelangte in die Drainage, die zur Entwässerung der B 27 dient. Diese leitet auch in einen Schacht ein, der wiederum in einen Graben führt, der in die Stille Musel mündet. In dem Schacht wurden gestern Vormittag Schlieren entdeckt, die laut Landratsamt „sich aber noch nicht in dem Maße im Zulaufgraben ... abgebildet“ hätten. Deshalb veranlassten die Fachleute des Amts für Wasser- und Bodenschutz umgehend, dass drei Ölsperren im Zulaufgraben und eine Ölsperre bei der Mündung in die Stille Musel eingesetzt wurden. Die Sperren wurden mit Ölbindemittel gelegt, sodass der Dieselkraftstoff direkt aufgenommen werden konnte. Die Ölsperren werden regelmäßig von den Technischen Diensten der Stadt Donaueschingen kontrolliert.

Da aktuell noch davon auszugehen sei, dass auch der Unterbau der Straße verunreinigt ist, sollen noch sogenannte Öl-Absorber-Kissen in den Schacht eingebaut werden. Diese können regelmäßig auf Verunreinigungen überprüft werden. Dies geschieht solange, bis kein Diesel auch nach Starkregen mehr festgestellt werden kann. Zwei Fachfirmen wurden damit beauftragt, den Bodenaushub und das Spülwasser der Drainage zu entsorgen.

Laut Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamts, sei aufgrund der Sicherungsmaßnahmen nicht von einer Gefährdung der Stillen Musel und des Bodens auszugehen. Und wer muss das alles bezahlen? Die Kosten seien laut Frank vom Verursacher des Unfalls zu tragen. Gegebenenfalls müsse das Landratsamt die Kosten vorstrecken und dann bei der Firma, für die der Brummifahrer unterwegs war, sich wieder rückerstatten lassen.