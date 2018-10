von SK

Mit mancher Kritik wurde dieser Tage der Umzug der Post von der Schul- an die Villinger Straße begleitet. Vermisst werden insbesondere die Automaten, die an der Schulstraße außerhalb der Geschäftszeiten bedient werden konnten. "Ich überlege mir derzeit eine passende Lösung", sagt Mariaelen Floridia, die die Postbankfiliale seit Anfang Oktober betreibt. Schritt für Schritt bemüht sie sich, den Service praktikabler und kundenfreundlicher zu gestalten.

Beispiel Rampe. Eine ausgelegte Metallplatte mit Rillenprofil überbrückt die 16 Zentimeter Höhenunterschied zwischen Straße und Eingangsbereich. Sie hilft auch Menschen, die auf einen Rollator angewiesen sind, in die Postagentur zu gelangen. Für Floridia, die mit ihrem Mann Carmello auch Post- und Partnerfilialen in Hüfingen, Brigachtal und Gosheim betreibt, ist das nicht genug. Demnächst soll noch eine breitere Rampe während der Geschäftszeiten ausgelegt werden. Apropos Geschäftszeiten: Auch an Mittwochnachmittagen läuft der Postbetrieb.

Auch der ehrenamtliche Behindertenbeauftragte der Stadt, Manfred Kempter, hat sich die Agentur angesehen. Er habe, so sagt der Rollstuhlfahrer, am Donnerstag noch vor der Mittagsschließung, keine Rampe gesehen, korrigiert er. Kemter würde sich einen Handlauf vor dem Eingang wünschen. Das gäbe älteren Leuten, die nicht mehr sicher auf den Beinen sind, mehr Sicherheit. Klasse fände er auch, wenn in der Nähe der Postfiliale ein Behindertenparkplatz ausgewiesen würde: Was aber eine Aufgabe der Stadt wäre. Der Anregung fügt er einen Kritikpunkt bei der Innenausstattung der Agentur an. "Leider fehlt zumindest ein abgesenkter Tresen, an dem beispielsweise kleinwüchsige Menschen bedient werden können."

Mariaelen Floridia findet diesen Einwand übertrieben. "Letztlich kann man doch alles im freundlichen Gespräch regeln." Wenn ein Kunde Hilfe benötige, komme selbstverständlich eine Mitarbeiterin hinter dem Schalter vor, um zu assistieren. Hilfsbereitschaft fange schon an der Tür an. "Wir haben eine laute Klingel. Da kann man uns rufen", sagt sie und drückt aufs Schild. Ein unüberhörbares Signal.

Das Ladenlokal an der Villinger Straße stand vor dem Einzug der Post seit etwa zweieinhalb Jahren leer. Im Juni kündigte die Postbank den Umzug der Postdienstleistungen an die Villinger Straße an. Grund waren wirtschaftliche Überlegungen. An der Villinger Straße bietet die Postbank einen geringeren Service als zuvor. Getätigt werden können einfache Bank-Dienstleistungen wie Ein- und Auszahlungen sowie Überweisungen. Für beratungsintensive Themen wie Baufinanzierung, Altersvorsorge und Privatkredite finden sich in Donaueschingen keine Kapazitäten mehr. Eine Postbank-Sprecherin empfahl für diese Dienstleistungen die Postbankfiliale in Villingen, Bahnhofstraße 6, aufzusuchen. In der Filiale an der Villinger Straße gibt es zusätzlich Zeitschriften, Büromaterialien, Geschenkartikel und eine Toto-Lotto-Annahmestelle.

