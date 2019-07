von Rainer Bombardi

Die städtische Jugendmusikschule machte am Samstag Werbung in eigener Sache und lud am Standort an der Stadtkirche zum Tag der musischen Kultur ein. Zahlreiche Zuhörer nutzten die Chance, um die auf eine individuelle Ausbildung wie auch auf das Ensemblespiel ausgerichtete Arbeit näher kennenzulernen.

Im Hof der Bildungseinrichtung gab es neben einem reichhaltigen Angebot kulinarischer Art ein attraktives Programm, in dem sich die Formationen, Bands und Ensembles der Musikschule der Reihe nach präsentierten. Parallel dazu eröffneten in der Musikschule die einzelnen Probierstuben ihre Pforten, in denen die Kinder die Chance hatten, unter fachlicher Anleitung des Lehrpersonals die Instrumente zu testen.

In den kommenden Wochen besteht die Möglichkeit, im Rahmen von Schnupperstunden das geeignete Musikinstrument zu finden. Geöffnet waren am Samstag die Probierstuben für die Instrumente Trompete, Waldhorn, Schlagzeug, Querflöte, Fagott, Oboe, Gesang, Keyboard, Rock-Pop Piano, Akkordeon, Gitarre, Posaune, Tenorhorn, Tuba, Violine, Bratsche, Blockflöte, Cello, Harfe, Saxophon, Klarinette und Klavier. Zum Auftakt des Musikschultags präsentierte sich die Bläserklasse der Realschule.