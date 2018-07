Schon bald ist die Stadt wieder erfüllt mit Musik. Wenn aus etlichen Cafés und Bars in Donaueschingen unterschiedlichste Klänge tönen, ist wieder Musiknacht. Sie startet 2018 am Samstag, 15. September. Bereits zum zweiten Mal in der Geschichte die Veranstaltung mit sieben Bands in sieben Lokalen findet von 18 bis 20 Uhr auf dem alten Festhallenplatz ein Eröffnungskonzert unter freiem Himmel statt.

"Wegen des Reitturnieres findet die Musiknacht erstmals am 15. September statt. Wir sind schon gespannt, wie die Resonanz ausfallen wird. Zu der Zeit dürften viele schon wieder aus dem Urlaub zurück sein", erklärt Kais Sauser vom Organisationsteam. Zum Auftakt spielt auf dem Platz neben der Brigach die Beatles-Revival-Band "Hard Day's Night". "Wir wollten etwas, mit dem wir die gesamte Bevölkerung abholen können. Wir haben viel telefoniert und schließlich hat es geklappt. Die Gruppe war in den Neunzigern viel in der Gegend unterwegs und feiert 2018 ihr 30-jähriges Bestehen", sagt Gregor Lange. Zur Eröffnung habe man zudem eine Überraschung vorbereitet.

Generell habe man dieses Jahr eine gute Mischung und sei musikalisch breiter aufgestellt. "Wir sind damit ein Stück weit vom Jazz weg", so Lange. Eine Änderung, die nicht nur im Namen erfolgt. Geboten werde neben Dixieland auch Gipsy Swing, Rock'n'Roll, Latin und Irish Folk. "Damit bekommen wir eine bunte Mischung zusammen", erklärt Lange.

"Dieses Fest nimmt die gesamte Stadt ein und zieht viele Besucher aus der Region hierher", so Oberbürgermeister Erik Pauly. Bei der Veranstaltung sei eine starke Steigerung des Interesses festzustellen. Mit dabei sind auch die Sparkasse, die Volksbank und die Fürstenberg Brauerei. Es sei eine Herzensangelegenheit, hier mit dabei zu sein, so Brauerei-Geschäftsführer Georg Schwende.

Der Vorverkauf für die Musiknacht läuft bereits. Karten kosten 8 Euro, an der Abendkasse kosten sie 10 Euro. Tickets gibt es bei der Tourist-Info Donaueschingen oder unter www.reservix.de

