Wenn aus etlichen Donaueschinger Kneipen, Bars, und Cafés ganz unterschiedliche Musik tönt, noch dazu live gespielt, und das fast die ganze Nacht hindurch – dann ist wieder Musiknacht angesagt. Die startet dieses Jahr am Samstag, 15. September. Damit wollten die Organisatoren vermeiden, dass der Termin mit dem des großen Reitturniers kollidiert. Zudem erhofft man sich zusätzliche Besucher, denn viele sind dann bereits aus dem Urlaub nach Hause zurückgekehrt.

Los geht es bereits um 18 Uhr. Dann startet die Beatles-Coverband "Hard Day's Night" mit einem Gratis-Konzert für die Besucher auf dem Alten Festhallenplatz. Damit wollen die Veranstalter dieses Jahr die ganze Bevölkerung abholen und zur Musiknacht bringen, so Gregor Lange vom Organisationsteam. Bis etwa 20 Uhr klingen die Lieder der weltberühmten Jungs aus dem englischen Liverpool, bis es um 20.30 Uhr in der Stadt weitergeht. Dann starten sieben Bands in sieben Lokalen mit ihren ganz individuellen Auftritten. Für jeden ist etwas geboten.

Im Donaueschinger Irish Pub "Blarney" in der Karlstraße wird es stilecht zur Sache gehen: Dort treten dann die Restless Feet aus Freiburg auf – und spielen natürlich Irish Folk. Konkreter handelt es sich hierbei sogar um Irish Fast Folk (englisch: Schneller irischer Folk), der unter folgendem Motto steht: "From traditionals to more recent ass kickin' stuff" (engl.: Von Traditionellem bis hin zu neuerem, sehr guten Zeug). Für eine authentische Klangkulisse von der grünen Insel sorgen die Instrumente Fiedel, die irische Whistel und das Banjo. Dazu mischt sich ein kraftvoller dreistimmiger Gesang. Bestens geeignet, um zu tanzen und zu feiern. Die Band trat jüngst beim Messe Openair in Freiburg im Breisgau auf und war dort Vorgruppe für die Dropkick Murphys, eine Gruppe, die eine Mischung aus Punkrock und Irish Folk auf die Bühne bringt und damit weltweite Erfolge feiert.

Kartenvorverkauf bei der Tourist-Information Donaueschingen in der Karlstraße 58 oder per Telefon unter 0771/857221. Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei www.reservix.de

