Im September ist es soweit. Dann wird die Stadt wieder zu einer großen musikalischen Festmeile. Von Kneipe zu Kneipe präsentieren verschiedene Musiker ihre unterschiedlichen Stilrichtungen, von Jazz über Blues bis hin zur härteren Gangart.

Die Donaueschinger Musiknacht startet dieses Jahr am Samstag, 14. September. Wie auch schon im vergangenen Jahr wird es auf dem Alten Festhallenplatz neben der Brigach als Auftakt ein Eröffnungskonzert unter freiem Himmel geben. Das Besondere: Für dieses Konzert wird kein Eintritt verlangt. Im vergangenen Jahr lockte das rund 700 Besucher an das Brigachufer. Mehr als tausend machten sich im Anschluss auf, durch die Lokale zu ziehen und zu schauen, was dort so geboten wird.

Musik aus Schweden von einer tschechischen Band

Sorgte 2018 die Beatles-Revival-Band „Hard Day‘s Night“ für Stimmung auf dem Platz, gibt es dieses Mal allerdings schwedische Musik zu hören. Die wird von einer Band aus der tschechischen Hauptstadt Prag gemacht: Mit den Musikern von Abba World Revival klingen Hits wie „Dancing Queen“, „Waterloo“ oder „Super Trouper“ auch in Donaueschingen. Während viele Abba-Coverbands ihre Musik aus der Steckdose kommen lassen, wird hier alles live aufgeführt. „Mit dieser Musik kann nahezu jeder etwas anfangen“, sagt Organisator Kai Sauser. Er freut sich darüber, in diesem Jahr insgesamt acht Kneipen zu haben, in denen Besucher etwas erleben können: „Natürlich kann man alle mal besuchen, sie liegen auch relativ kompakt, aber meistens suchen sich die Leute dann schon einen Höhepunkt aus, den sie sich dann bis zum Schluss anschauen.“ Dennoch sei ein schneller Wechsel zwischen den einzelnen Auftrittsorten möglich, alle liegen in Verbindung zueinander.

Mittlerweile habe sich auch der Termin im September für die Veranstaltung etabliert. Neu mit dabei im Reigen der teilnehmenden Kneipen ist der Kulturbahnhof in der Bahnhofstraße. Die Bar Centrale ist ebenfalls mit dabei, allerdings bereits am neuen Standort im Hacienda im Quellhöfle in der Fürstenbergstraße.

Überregional bekannt

„Eine tolle Veranstaltung, die mittlerweile auch überregional bekannt ist“, sagt Oberbürgermeister Erik Pauly. Besucher aus der Region kommen gezielt zur Musiknacht nach Donaueschingen. „Wir sind eine Musikstadt. Es ist toll, dass sich das so etabliert hat“, so Pauly. Die Organisation der mittlerweile 18. Auflage des großen Festes laufe reibungslos: „Es ist unkompliziert, eine bessere Situation ist kaum vorstellbar“, sagte Kulturamtsleiterin Kerstin Rüllke.

Musik und Kultur der Musiknacht seien bei der Fürstenberg Brauerei bereits in die DNS übergegangen, so Susanne Reddemann. Ähnlich sei das auch bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar und der Volksbank Schwarzwald Baar Hegau.

Diese Lokale sind dabei

Bands treten in folgenden Lokalen auf: Irish Pub Blarney, Eiscafé Vivaldi, Café Hengstler, Twist Hoch Zwei, Hacienda im Quellhöfle, Fürstenberg Bräustüble, Eventkeller und Kuba – Kulturbahnhof Donaueschingen.