von Christina Rademacher

Eine Rekordsaison geht in der Mosterei Hubertshofen so langsam zu Ende. Allerletzter Mosttermin in diesem Jahr ist der 2. November, an dem noch Termine frei sind. An diesem Tag wird auch nur noch gemostet und kein Saft mehr eingekocht.

Mosterei-Betreiber Georg Tritschler kann auf eine sensationelle Mostausbeute zurückblicken. War im Jahr 2000 schon einmal eine Hochsaison mit 90 000 Kilo Äpfel, doch diese Marke wird nun bei weitem übertroffen. Schon jetzt – bevor die letzten Termine durch sind – liegt die gepresste Apfelmenge bei mehr als 100 000 Kilo Äpfel. Um diesem Andrang überhaupt zu bewältigen, war die ganze Familie Tritschler im Einsatz. Auch zahlreiche Urlaubstage wurden genommen, um auch unter der Woche Mosttermine anzubieten.

Selbst Senior Emil Tritschler mit seinen 78 Jahren springt immer wieder helfend zur Seite. Die Söhne von Georg Tritschler Finn und Maximilian sind auch immer im Einsatz. Der 22 Jahre alte Maximilian ist schon seit 17 Jahren mit dabei. Durch den großen Andrang müssen auch meist drei Mann vor Ort sein: zwei zum mosten und einer, der parallel den Saft einkocht.

Anni, Tim und Aron vom Kindergarten Allmendshofen probieren den frisch gepressten Trester. | Bild: Christina Rademacher

Neben der Arbeit steht für Georg Tritschler und seine Frau Sandra abends noch die ganze Terminverteilung bevor. Bis der Anrufbeantworter abgefragt und alles bearbeitet ist, dauere es manche Stunde, so Georg Tritschler. Selbst die Freundin Selin von Maximilian sprang hilfreich ein. Das Einzugsgebiet der kleinen Mosterei ist riesig. Außer aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis kommen Kunden auch aus Tuttlingen, dem Bodenseekreis und Schwäbisch Hall, angelockt durch reine Mundpropaganda.

Neben dem täglichen Geschäft kommen auch Kindergärten und Schulklassen vorbei. Insgesamt waren es in diesem Jahr 25 Gruppen, denen Georg Tritschler das Mosten kindgerecht erklärte und die viel Spaß dabei hatten.

