von Rainer Bombardi

5500 Besucher lockte das Mofa-Rennen 2019 nach Pfohren. Dank 160 Helfern und der Unterstützung diverser gewerblicher und privater Spender war es für den veranstaltenden Verein der Motorsportfreunde (MSF) einmal mehr ein voller Erfolg. Vorsitzender Christian Kech ist überzeugt, dass die Mofarennen ein Auslöser für die steigenden Mitgliederzahlen sind, die im vergangenen Jahrzehnt von einst 100 auf nunmehr 161 angestiegen sind. Parallel dazu sank das Durchschnittsalter der Mitglieder im Vorstand und im Verein.

Dennoch sieht er die aktuelle Entwicklung in Abstimmung mit seinen Vorstandkollegen nicht als Grund, am zweijährigen Turnus der Mofa-Rennen festzuhalten. Erst im Herbst soll sich entscheiden, ob sich die MSF bei den Behörden erneut um die Ausrichtung des Motorsportereignisses im nächsten Jahr bewerben. Alternativ könnte such auch der Turnus zwischen den Veranstaltungen verlängern. Denn das Mofa-Rennen erfordere reichlich Kapazitäten von den Mitgliedern, weshalb der Vorstand eine Stärkung der Gemeinschaft in den Vordergrund rückt. Daran ändert auch der seht gute Kassenbericht nicht, den Manuel Roth präsentierte.

Zu den öffentlichen Veranstaltungen zählen im bevorstehenden Vereinsjahr die sich steigender Beliebtheit erfreuende Bildersuchfahrt an Fronleichnam. Eine Teilnahme an dem beliebten Ereignis steht allen Mitgliedern und Nichtmitgliedern offen. Ein Besuch des Großen Preises am Sachsenring wartet ebenso auf die Mitglieder wie die Teilnahme an einem Hüttenwochenende im September. Am 10. August sind die MSF beim Laurentiusfest im Feldberggebiet zu Gast. Die vereinsinterne Kartmeisterschaft führt die Mitglieder auf die Kart-Bahn nach Steißlingen.

Kontinuität zeigten die Motorsportfreunde auch bei den Wahlen: Vorsitzender bleibt Christian Kech. Andreas Fricker ist stellvertretender Vorsitzender. Kassierer Manuel Roth, Schriftführer Christoph Buri und Sportwart Armin Fricker ergänzen den engen Vorstand. Im Ausschuss wirken die Beisitzer Nikolas Hofmeier, Lars Bolli, Jörg Fehrenbacher und Rafael Wesle mit.