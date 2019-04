von SK

Hinter dem Steuer eines 380-PS-Boliden der Marke Mercedes ist ein 23-Jähriger am vergangenen Freitagvormittag mit knapp 190 Kilometer pro Stunde zwischen Donaueschingen und Pfohren auf der Kreisstraße 5756 unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, sei er dabei in eine Geschwindigkeitskontrolle geraten. Der junge Mann habe zuvor in einem engen Kurvenbereich mehrere Fahrzeuge mit dem PS-starken Auto seiner Mutter überholt und wurde kurz danach vom Messfahrzeug der Beamten erfasst.

Fahrverbot steht an

Auf den jungen Mann komme nun eine saftige Geldstrafe, Punkte in Flensburg und ein mehrmonatiges Fahrverbot zu. Bei einer solchen Geschwindigkeit – zudem noch auf einer Kreisstraße – habe es der Fahrer eines solch schnellen Autos absolut nicht mehr in der Hand, ob es zu einem Unfall komme oder nicht. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Vollbremsung beträgt der Anhalteweg bei einem solchen Tempo über 230 Meter; bei einer normalen Bremsung gar über 430 Meter, erläutern die Beamten

Weitere Temposünder

Neben dem Spitzenreiter wurden zwei weitere Raser an diesem Vormittag gemessen; ein Autofahrer mit 24 km/h zu schnell und ein weiterer mit 135 Kilometer pro Stunde anstatt der erlaubten 100 km/h. Auch der Autofahrer mit den 35 zu schnell gefahrenen Kilometern pro Stunde wird sich mit einer Geldstrafe, einem Punkt und einem einmonatigen Fahrverbot verantworten müssen.