von Anita Reichart

In „normalen“ Zeiten ist die Zusammenkunft von Mitgliedern eines Vereines zu ihrer Jahreshauptversammlung ja eine ganz gewöhnliche Regulare. Doch aktuell, im Zeichen des sich verbreitenden Corona-Virus, sind sie schon eher die Ausnahme geworden.

Die Wolterdinger Musikkapelle, mit ihrer Vorsitzenden Katharina Kögler an der Spitze, vertraut aber ihren Mitgliedernund baut auf den gesunden Menschenverstand, von ihnen. „Es gibt ja kein Verbot“, und das Treffen sei auch mit Ortsvorsteherin Angela Giesin abgesprochen worden, fügte sie an. 38 der aktuell 61 Aktiven waren anwesend.

Probenbesuch soll gesteigert werden

Katharina Kögler konnte nach ihrem ersten Jahr als Vorsitzende für ein sehr reges und erfolgreiches Jahr Bilanz ziehen. 27 Antritte waren zu verzeichnen. Der Altersdurchschnitt liegt bei 27 Jahren. 53 Mal trafen sich die Aktiven zu diversen Proben. Der Proben – und Antrittsbesuch lag bei 77 Prozent. Hier wünscht sie sich eine Steigerung auf über 80 Prozent.

13 Zöglinge stehen momentan in Ausbildung. Ihre erste große Herausforderung sei das erstmals auf dem Festhallenvorplatz durchgeführte Vatertagsfest mit „Himmelfahrtskommando“, was schon in eine Art Dorffest ausartete. Im positiven Sinne und grandios sei diese Aufgabe bewältigt worden sei. Sie freue sich nun auf das anstehende neue Vereinsjahr.

Viola Heizelmann rückt in Vorstand ein

Der stellvertretende Vorsitzende Julian Kopp sowie Kassierer Hubert Schrenk wurden in ihren Ämtern bestätigt. Zweite aktive Beisitzerin ist Viola Heizelmann und erste Jugendvertreterin Bianka Kromer.

Dirigent Björn Sermersheim dankte in seinem Bericht erstmal der Vorsitzenden für ihre geradlinige Art, mit der sie sein Leben sehr erleichtern würde. Musikalisch sei es ein erfolgreiches Jahr gewesen. Eine Stärke der Musiker aber auch eine Herausforderung sei die Vielfalt der musikalischen Möglichkeiten, von Huddelimusik über Festzeltmusik, von anspruchsvollem Big Band Sound zur Polka bis hin zu konzertanter Musik.

„Träumen“ ist Thema bei Weihnachtskonzert

Hochwertige Musik zu präsentieren soll auch das Ziel dieses Jahres sein, kündigt der Dirigent ran. Es würde nicht langweilig werden. Das Motto für das

Weihnachtskonzert soll zum „träumen“ sein, was viel Spielraum für Arbeit an Intonation und Klang biete.

Für 2021 strebt Sermersheim an, mit der Musikkapelle an einem Wertungsspiel teilzunehmen, um eine Standortbestimmung der Leistungsfähigkeit seiner Musiker zu erhalten. Auch dankte er seinem Stellvertreter Jan Trescher. Alles sollen ihr Gehör trainieren, und Rücksicht auf die anderen Register nehmen, um damit weiter erfolgreich zu musizieren.

Der stellvertretende Ortsvorsteher Armin Maier sprach der Vorsitzenden ein Lob aus, und freut sich über ihren Ehrgeiz, die doch überwiegende Männerwelt in der Kapelle, in Schach zu halten.