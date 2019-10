von Andrea Wieland

Ein ganz besonderes Konzert wird die Musikkapelle Neudingen gemeinsam mit dem Shanty Chor aus Schwenningen am Samstag, 9. November, ab 20 Uhr in der Neudinger Mehrzweckhalle veranstalten. Dabei werden die beiden Vereine getreu dem Motto „Anker setzen und musikalisches Neuland entdecken“. Denn der Shanty-Chor ist nicht irgendein Chor, er ist ein Chor mit Geschichte.

17 Gründungsmitglieder

Der Shanty Chor, der aus der Marine-Kameradschaft Schwenningen hervorgeht, wurde im Jahre 1960 gegründet. Der ursprüngliche Verein, die Marinekameradschaft Schwenningen, wurde 1957 durch die Initiative von Hans Feiß gegründet: Gemeinsam mit 16 weiteren ehemaligen Seeleuten traf sich Feiß zum ersten Mal in Schwenningen. Genau diese 17 Marinekameraden gründeten daraufhin im September des gleichen Jahres die Marinekameradschaft Schwenningen. Zur Gründungsveranstaltung konnte der Verein bereits 23 Mitglieder verzeichnen.Im Jahre 1960 wurde dann das erste Marinetreffen veranstaltet und im gleichen Jahr gründete sich auch der Shanty-Chor.

Viele Freundschaften

Doch die Marinekameradschaft benötigte noch ein paar Jahre, um den Kontakt zu weiteren Bundesmarinen aufzunehmen. Als die Stadt Schwenningen 1961 die Patenschaft für das Versorgungsschiff Tender Neckar übernahm, wurde dies jedoch erleichtert. Zwei Jahre später, also 1963, nahm die Schwenninger Marinekameradschaft dann den ersten Kontakt zur Tender-Besatzung auf. Diese Patenschaft prägt die Marinekameraden sehr: Zwischen den Schwenningern und der Besatzung des Schiffes bauten sich Freundschaften auf und es fanden immer wieder treffen in Schwenningen statt. Die Marinebesatzung unterstützte ihre Paten unter anderem immer wieder bei Veranstaltungen. Durch diesen historischen Hintergrund ist der Shanty-Chor nicht irgendein Chor, sondern führt seine Zuhörer durch maritime Klänge und Seemannsmusik auf die hohe See.

Es wird maritim

Heute besteht der Chor aus zwölf Sängern und einer Sängerin, die gemeinsam mit einem Mundharmonikaspieler, einem Gitarrenspieler und zwei Akkordeonspielern den Chor bilden. Musikalischer Leiter des Chors ist Dieter Stanzel.