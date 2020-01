Die Feiertage sind vorbei und das große Schlemmen ist beendet. Vorerst. Immerhin wartet im Februar ja noch die Fasnet, bekannterweise die große Sause vor der Fastenzeit und damit letzte Gelegenheit, davor noch mal so richtig zuzuschlagen.

Und insgeheim wird auch jetzt noch von den Überbleibseln der Weihnachtszeit gezehrt. Hier und da findet sich noch ein Stück Schokolade. Ein versteckter Schokonikolaus oder leckere Pralinen, die noch ganz unten in der Packung ihrem Dasein fristeten. Sie werden jetzt erlöst und ihrem Daseinszweck zugeführt. Und manchmal findet sich ja sogar ein ganzer Adventskalender, der im Festtagstrubel still und heimlich untergegangen ist. Welche Freude. Und die lange Warterei ist auch nicht notwendig. Was eigentlich in einem Zeitraum von 24 Tagen verzehrt wird, kann jetzt in einigen Minuten getilgt werden.

Ob das für all die guten Vorsätze im neuen Jahr hilfreich ist? Da nimmt man doch klassischerweise mehr Sport und weniger Süßkram mit ins zu erledigende Programm. Allerdings hat das doch damit überhaupt nichts zu tun. Hier geht es um den Tag der Zartbitterschokolade. Wirklich. Der wird am heutigen 10. Januar nicht nur in den USA zelebriert, sondern auch mancherorts auf der Baar. Zumindest ist das so der Plan, seit ein Adventskalender überraschend aufgetaucht ist.

Wie gut, dass es nahezu jeden Tag irgendwo auf der Welt einen obskuren Feiertag gibt, den man für irgendwas als Ausrede vorhalten kann. Das gilt natürlich nicht für Schokolade. Da wird echt gefeiert.