Harald Böttcher ist auf der Baar bekannt. Er wird auch gerne mal als Baaremer Wetterfrosch bezeichnet. Mit eigenen Messgeräten zeichnet er seit rund 20 Jahren Wetterdaten auf und gibt kleine Prognosen über einen Zeitraum von maximal drei Tagen. Mehr, so sagt er, sei nicht möglich. Dafür bräuchte es dann noch leistungsfähigere Computer, teures Material.

Erfolgreiche Homepage

Das tut dem Erfolg von Böttcher allerdings keinen Abbruch. Seine Homepage www.wetter-donaueschingen.de läuft äußerst erfolgreich und kann mehrere tausend Zugriffe verzeichnen. Das Wetter interessiert, besonders, wenn es dann noch so regional bestimmt wird. Das freut natürlich auch Harald Böttcher, für den die Sache mit dem Wetter schlicht ein Hobby ist, das ihn begeistert. Kommt das auch bei anderen gut an, dann ist das natürlich ein toller Synergie-Effekt.

Wenn es Störungen gibt

Wie sehr die Seite tatsächlich bei den Besuchern ankommt, das merkt der Baaremer Wetterfrosch besonders, wenn es technische Störungen auf der Seite gibt, sie gar über einen ganzen Zeitraum nicht aufgerufen werden kann: „Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann habe ich sofort hunderte Emails in meinem Postfach“, erklärt er. Das seien dann zum Teil schlichte Nachfragen, was denn mit der Seite momentan los sei, allerdings sogar auch regelrecht unverschämte Forderungen. Da wird dann erwartet, dass sofort alles gerichtet wird und die Homepage sofort wieder läuft. Fast so, als würden die Nutzer dafür Geld bezahlen und hätten einen geltenden Anspruch.

Einfach ruhig bleiben

Was dabei gänzlich verrückt klingt: Teilweise gerät Böttcher dann in regelrechte Auseinandersetzungen mit einigen Nutzern: „Ich bleibe dann ganz ruhig und erkläre noch mal, dass ich alles umsonst mache. Es ist mein Hobby.“ Akzeptiert werde diese Begründung allerdings nicht immer. Da sind manche Fans der Seite streng. Für Böttcher kein Problem. Mit Donnerwetter kennt er sich ja auch aus.