Jeden Morgen auzustehen und zur Arbeit zu gehen, das ist eigentlich nichts Besonderes. Es gibt auch etliche, die ihren Tag früh starten und schon um sechs Uhr am Arbeitsplatz anzutreffen sind. Doch unter den 80-Jährigen ist so etwas sehr, sehr selten zu finden.

Am 1. November wird der Seniorchef 80 Jahre alt

Zwar wird Walter Erndle an seinem 80. Geburtstag wohl eher nicht ins Autohaus gehen. Aber das liegt nicht daran, dass er schon ans Aufhören denkt, sondern daran, dass er am morgigen Freitag 80 Jahre alt wird und bekanntlich ist der 1. November ein Feiertag und da hat das Autohaus geschlossen.

Er ist ein Mann der Taten und braucht nicht viele Worte

Nun könnte Walter Erndle mit stolz geschwellter Brust durchs Leben gehen, schließlich hat er aus dem Nichts ein Autohaus aufgebaut und ein Familienunternehmen geschaffen. Auch dass er jeden Tag noch zur Arbeit geht und sich um das Lager kümmert, ist nicht alltäglich. Doch Walter Erndle ist nicht der Mann der vielen Worte, sondern einer der Taten. Der anpackt, der schafft und der sich einbringt.

Die erste Werkstatt war in einer Scheune untergebracht

Den Grundstein für das Familienunternehmen legt Walter Erndle allerdings nicht in Donaueschingen, wo das Autohaus heute zu finden ist, sondern in Geisingen. Als „junger Kerle“ eröffnete er mit einem Bekannten, den er auf der Meisterschule kennengelernte hatte, eine kleine Werkstatt. „Wir haben eine Scheune gemietet, eine Grube ausgehoben und Schienen einbetoniert“, erinnert sich der gebürtige Aasener. So einfach ging es damals und schon konnten die beiden mit der Arbeit beginnen. „Wir waren richtig stolz.“

1966 pachtet Walter Erndle die Aral-Tankstelle in Geisingen

Als sich 1966 die Möglichkeit bot, in Geisingen die Aral-Tankstelle zu pachten, trennt sich die Wege der beiden – im Guten. Nebenbei baute Erndle das Autohaus auf. Zuerst gab es bei ihm Nisan, später noch Mitsubishi und schließlich nur noch Mitsubishi – es waren die ersten Japaner, die man auf der Baar kaufen konnte. Das war vor mehr als 40 Jahren und da gehört auch unternehmerischer Spürsinn dazu. „Es gab Höhen und Tiefen. Aber eigentlich sind wir immer richtig gelegen“, sagt Walter Erndle.

Mercedes-Mitsubishi-Streit macht auch dem Autohaus Erndle zu schaffen

Nur einmal, da lief es nicht ganz so gut. Das lag allerdings nicht an ihm, sondern an Mercedes und Mitsubishi, die sich in die Haare bekommen hatten. Lange Zeit gab es keine neuen Modelle mehr von Mitsubishi. „Versuchen Sie mal, jemandem, der ein neues Auto kaufen will, ein acht Jahre altes Modell zu verkaufen“, blickt Erndle zurück. Damals habe er schon überlegt, ob er vielleicht doch noch einen anderen Automobiliemarke hinzunehmen soll. Doch irgendwann war auch der Mercedes-Mitsubishi-Streit beendet und es gab neue Modelle.

„Andere finden überhaupt keinen Nachfolger, ich habe gleich zwei.“ Walter Erndle

Doch irgendwann muss sich auch der rührigste Chef Gedanken um seine Nachfolge machen. „Andere finden überhaupt keinen Nachfolger, ich habe gleich zwei“, sagt der Seniorchef und ist sichtlich stolz. Denn die beiden Söhne Roland und Jürgen, beide schon von frühen Kindesbeinen im Autohaus und in der Werkstatt unterwegs, weil sich viel Familienleben dort abgespielt hat und dies auch noch immer tut, sind in seine Fußstapfen getreten und führen das Autohaus weiter. „Das ist schon eine Seltenheit und die beiden machen das ganz gut.“ Und wer Walter Erndle kennt, der weiß, dass das ein riesen Kompliment für sein „beiden Kerle“ ist.

Walter Erndle saß fünf Jahre im Ortschaftsrat Aasen

Während die beiden Mädchen Claudia und Angela mittlerweile in Oberkirch und in der Schweiz wohnen, sind die beiden Jungs in Donaueschingen bestens bekannt. Nicht nur beruflich folgen sie dem Weg des Vaters. Sondern auch politisch – das liberale Gedankengut hat Walter Erndle an beide weitergegeben. Zwar saß er nie im Gemeinderat, doch eine Legislaturperiode im Ortschaftsrat von Aasen war auch drin. Und in der FDP war er vorne mit dabei. „Wir waren eine junge Truppe um Udo Reichmann.

Beim Waldfest war Walter Scheel zu Gast

Legendär war das Waldfest, das die Jungen Liberalen auf dem Aasener Kapf organisierten. So legendär, dass selbst Walter Scheel dort zu Gast war – allerdings bevor er Bundespräsident wurde. Gerne hat sich Scheel zu Lebzeiten an das Waldfest erinnert, auch wenn er im Wettmähen dann doch gegen den Pfohrener Martin Reichmann, FDP-Bundestagsabgeordneter und Landwirt, das Nachsehen hatte. Nicht nur politisch engagierte sich Erndle, sondern auch in Vereinen, besonders beim SV Aasen, wo er auch als Jugendtrainer auf dem Platz stand. „Manchmal frage ich mich, wie ich das zeitlich alles geschafft habe.“

Pläne für ein neues Autohaus werden zur Herausforderung

Als die Nachfolge feststand, trafen die drei auch eine Entscheidung für die Zukunft des Unternehmens: ein Neubau in Donaueschingen. „Der Steuerberater hat uns davon abgeraten und leicht war das nicht.“ Ein Architekt wurde beauftragt. „Als er die ersten Zahlen präsentiert hat, habe ich gesagt, dass er sofort mit Planen aufhören soll, wir wären sonst noch pleite, bevor er überhaupt fertig ist“, erinnert sich Walter Erndle.

Dann plant der Walter Erndle den Bau eben selbst

Der Seniorchef nahm das Projekt selbst in der Hand. Nutzte den Sonntag, um durch die Gegend zu fahren und sich inspirieren lassen. Die Idee, über dem Autohaus zwei Wohnungen – eine für jeden Sohn – zu bauen, stammt von ihm.

Nach Feierabend schafft Walter Erndle einfach weiter

Gegen 14 Uhr macht Walter Erndle Feierabend. „Ich mache aber auch nur eine halbe Stunde Pause“, entschuldigt er sich beinahe. Dann legt er allerdings nicht die Füße hoch. „Ich bastle gerne Vogelhäuschen und wenn man die überall aufgehängt hat, dann muss man sich auch darum kümmern.“ Und wenn er der Meinung ist, dass irgendwo ein Baum hingehört, dann pflanzt er ihn auch einfach. Ohne große Worte.

Ein Familienunternehmen

Das Autohaus Erndle gibt es bereits seit mehr als 40 Jahren. In der Anfangszeit war es allerdings in Geisingen zu finden, wo Walter Erndle den Grundstein für das Familienunternnehmen legte. Als die Söhne Jürgen und Roland sich bereit erklärten, das Autohaus weiterzuführen, stand 1994 ein Umzug nach Donaueschingen an. Gemeinsam führen die Jürgen und Roland Erndle, die in Donaueschingen auch in der FDP/FW-Fraktion im Gemeinderat sitzen, das Lebenswerk des Vaters fort. Während Jürgen Erndle als Kfz-Elektrikermeister für den Verkauf verantwortlich ist, kümmert sich Bruder Roland als Kfz-Mechanikermeister um die Werkstatt und den Service.