Miller hat deshalb am Dienstag Beweisbeschluss erlassen. Das bedeutet, dass vor der Urteilsfindung zur Beweisfindung Zeugen gehört werden. Die Richterin lädt fünf Zeugen ein. Sie sind allesamt ebenfalls Mieter in dem Mehrfamilienhaus. Beabsichtigt ist ein gemeinsamer Termin, der idealerweise in den nächsten zwei bis drei Monaten erfolgen soll.

In der Anhörung wird es um die Ereignisse einer Nacht im Juli 2017 gehen und die Frage, inweit dieses Geschehen Einfluss hätte auf den Hausfrieden. Nicht zur Sprache kommen werden Begebenheiten vor dieser Nacht, kündigte Richterin Miller an. Sie waren bei der Anhörung im Januar vom Vermieter als Beispiele eines sich verschlechternden Mietverhältnisses angesprochen worden.

Der Hausfrieden sei unwiderruflich kaputt. Deshalb müssten die Mieter ausziehen, argumentieren die Vermieter. In der Tat dürfte es Mietern nicht verborgen bleiben, wenn morgens um vier Uhr ein Sondereinsatzkommando der Polizei eine Wohnungstür mittels Sprengladung öffnet. Nach dieser explosiven Türöffnung wurde Nicolo M. in Handschellen aus der Wohnungstür in die Untersuchungshaft geführt. Beim sogenannten Mafiaprozess, der gegenwärtig in Konstanz geführt wird, gehört er zu den Mitangeklagten.

Weiterhin in der Wohnung lebt Frau A mit zwei Kindern. Sie hat den seit 2015 gültigen Mietvertrag mit unterzeichnet. Ein von ihrem Rechtsanwalt Bernd Behnke beim Januartermin gezimmerter Kompromissvorschlag wurde letztlich von Mieterseite verworfen. Behnke meinte, A. sei am Mietstreit nicht schuld. M. sei der Störenfried. Müsste sie ausziehen, würde es der alleinerziehenden Mutter schwerfallen, eine neue Wohnung zu finden. Behnke hatte vorgeschlagen, das Mietverhältnis mit A. fortzuführen und M. sowohl von Wohn- und Besuchsrecht auszuschließen. Dazu habe er eine schriftliche Zusage seines Mandanten Nicolo M. benötigt. Diese, so Miller, habe Nicolo M. aber verweigert.

Die Vermieter streben eine ordentliche Kündigung an. Voraussetzung wäre, dass eine nachhaltige Schädigung des Hausfriedens erwiesen sei. Aber selbst bei entsprechenden Zeugenaussagen sei der Beweis nicht automatisch erbracht, sagte Miller mit Blick auf die bisherige Rechtsprechung.