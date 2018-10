Der Philosophen Odo Marquard konstatierte einmal, dass der Mops deswegen Mops heißt, weil die Menschen sich ihre Menschlichkeit von ihm mopsen müssten. Und Loriot findet, dass der Mops mit anderen Hunden nicht zu vergleichen sei und er die Vorzüge von Kindern, Katzen, Fröschen und Mäusen vereine. Das mit den Katzen, Fröschen und Mäusen können wir an dieser Stelle nicht überprüfen. Doch dass der Mops gelegentlich kindisches Verhalten an der Tag legt und einfach ausbüxt, belegt ein Vorfall, der sich gestern Vormittag gegen 8.30 Uhr an der Stadtkirche St. Johann ereignet hat. Dort lief ein offensichtlich herrchen- oder frauchenloser Mops über die Straße und der Autor dieser kleinen Randnotiz konnte sein Auto gerade noch abbremsen. Nichts wie hinterher, sonst wird der etwas zu korpulent geratene Vierbeiner womöglich doch noch ein Opfer des Straßenverkehrs. Am Lammtor endete die Flucht des kleinen, halsbandlosen und einäugigen Hundes und auf dem Arm ging es zurück zum Auto und von da schnurstracks zum neuen Kreistierheim.

Nadine Vögel, die Leiterin der Einrichtung, sieht das Tier, greift zum Telefon, wählt aus dem Kopf eine Nummer und sagt: "Sie können bei uns vorbeikommen, Ihr Hund ist bei uns wieder einmal abgegeben worden." Die Mopsdame ist bei den Tierschützern eine alte Bekannte, immer wieder wird der Stromer im Haberfeld abgegeben. Wird sich um den kleinen Hund womöglich nicht richtig gekümmert, wenn er sich immer wieder aus dem Staub macht? Nein, nein, winkt Vögel ab, der Hund habe ein sehr gutes Zuhause und sein Besitzer sei auch nicht Schuld an den gelegentlichen Ausflügen. Mehr will sie zum Halter oder der Halterin aber nicht sagen. Von wegen Datenschutz. Deshalb an dieser Stelle die Aufzählung einiger populärer Mopsbesitzer: Madame Dubarry, Napoleon und Josephine, Queen Victoria, Gracia von Monaco und Jackie Kennedy.

Ganz so bekannt dürfte der Donaueschinger Mopsfreund, beziehungsweise die Donaueschinger Mopsfreundin, nicht sein. Doch er oder sie wird einem Zitat des Schriftstellers Carl Zuckmayer sicherlich zustimmen: "Ein Leben ohne Mops ist ein Irrtum."

