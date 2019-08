von von Guy Simon

Bei Wolterdingen sind sie zu sehen und auch zwischen Bräunlingen und Hüfingen staken sie durch die Felder, um sich einen Imbiss zu suchen. Die Rede ist von den zahlreichen Störchen, die auf der Baar unterwegs sind. Besonders Kinder freuen sich bei der Autofahrt, wenn sie beim Blick aus dem Fenster die großen Vögel entdecken.

Das geht allerdings nicht nur den Kleinen so. Auch die Erwachsenen sind über so einen Anblick fast immer begeistert, auch wenn sie es nicht unbedingt zugeben.

Das Schöne an den Tieren ist ja auch ihre Funktion der Einordnung als Jahreskalender. Die Störche sind da. Das bedeutet: Sommer, Ferien, laue Abende im Biergarten, Freizeit. Ziehen die großen Vögel doch mit Ende des Sommers in südliche Gefilde, wo sie sich den Winter über aufhalten. Also alles gut, die Vögel sind noch da. Das ist so jedoch nicht ganz richtig.

Bereits Anfang August machen sich die ersten Vögel auf den weg in Richtung Süden. „Der überwiegende Teil unserer Zugvögel fliegt alleine und macht sich unbemerkt auf und davon. Die Langstreckenzieher, die in Afrika überwintern, sind bereits ab Mitte Juli gen Süden gestartet – heimlich, still und leise. Der Laie bemerkt das kaum“, sagt Ornithologe Jost Einstein.

Aber wieso fällt das abgesehen vom Gesang nicht auf. Die Schwärme in den Süden sind doch immer so gut zu beobachten? Nicht so bei den Singvögeln. Die machen das heimlich und leise. Sie ziehen alleine und meistens nachts, schreibt der Naturschutzbund Deutschland (NABU). Menschliche Früh- oder Spätheimkehrer – je nach Definition – werden das wohl eher feststellen, wenn das große Pfeifkonzert am frühen Morgen langsam nachlässt. Dann hat man vermutlich auch nicht so ein schlechtes Gewissen. Laut wird es beim Spaziergang aus der Kneipe dann erst wieder im Frühjahr, wenn alle zurückkommen.