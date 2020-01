Man könnte doch mal... . Allein schon, um fürs Finanzamt die exakte Zahl der Kilometer zu dokumentieren und über die Nutzung von in Minutendifferenz angegebenen Alternativstrecken zu sinnieren.

Also entfaltet sich der blaue Strich auf dem Display gehorsam in Richtung Zielort und löst beim Nutzer sofort ein Grinsen aus. Weiß halt doch nicht alles, das Gerät, entfährt es einem. Denn statt der an jedem Tag genutzten direkten Auffahrt auf die Umgehungsstraße empfiehlt das Navi einen hunderte Meter langen Umweg. Nicht mit mir, denke ich, und ignoriere an der Kreuzung die elektronische Rechtsabbiege-Empfehlung. Was ein Fehler war. Denn was das Navi zur Stoßzeit im morgendlichen Berufsverkehr nicht näher kommunizierte, war die Tatsache, dass die Auffahrt auf die Umgehung ohne Ampel in eine zügig fahrende Fahrzeugkette ein reines Geduldspiel war. Navi‘s Empfehlung hätte für diesen Zeitpunkt eine ampelgeregelte Auffahrt auf die Schnellstraße im Paket. Und so eine letztlich schnellere Durchfahrt.

Die Episode heißt aber nicht, dass man sich felsenfest auf das Wunderkistlein verlassen darf. Beispiel: ein Termin in Hüfingen. Gibt man den Firmennamen in die App ein, sprudelt sofort die blaue Linie. Et voilà. Der Weg führt in die Nähe des Klosterweihers. Bregstraße. Könnte ja noch ungefähr stimmen. Tut es aber nicht. Bleibt der Griff ans Telefon. „Wir sitzen im Aldi-Gebäude“. Aha, schon dort. Manchmal helfen doch die alten Kommunikationswege besser.

