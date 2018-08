Der Hochsommertermin kommt an. Viele Menschen säumen die Straßen, um das traditionelle Defilée von Kutschen, Reitern und Fußgruppen zu erleben.

Die Premiere mitten in den Sommerferien sorgte für Begeisterung: 28 Grad zeigte das Themometer in der Innenstadt beim traditionellen Festumzug durch die Donaueschinger Innenstadt. Schattenplätze waren entlang des Rundkurses hoch begehrt. Und wer schlau war, sicherte sich früh die besten Plätze an der Strecke. Wie etwa Patrick und Jeanette Fritschi mit ihren Kindern Lia und Robin.

Haben gute Plätze am Hanselbrunnen: Patrick und Jeanette Fritschi mit ihren Kindern Robin und Lia. | Bild: Wursthorn, Jens

Auf dem Hengstlerplatz waren dagegen die Cafés bis auf den letzten Sitz besetzt, auch der Bierstand erfreute sich hoher Beliebtheit, während der Musikverein – in Sonnenbrillen gegen die Sonne gestellt – flott aufspielte. Die Stadtkapelle spielte stattdessen auf dem Alten Festhallenplatz auf.

In den Genuss der ersten Kutschen kamen die Zuschauer beim Eingang Fürstenbergstraße /Karlstraße. Mit viel Beifall wurden die Gespanne empfangen, gestaunt wurde über die vielen Fahrradfahrer, die die Kutschen flink begleiteten. Wer hier den Umzug verfolgte hatte einen unschätzbaren Vorteil: Mit einer kurzen Körperdrehung konnten sie auch das aus 300 Teilnehmern und 100 Pferde bestehende Defilée auf dem Rückweg bejubeln. Eingeschlossen war übrigens auch eine an diesem Tag verkehrsrechtlich konforme Fahrt gegen die Einbahnstraße.

Ein stolzer Anblick: der Berittene Fanfarenzug Saulgau. | Bild: Wursthorn, Jens

Nach einzelnen Gespannen sorgte der Schleppjagdverein von Bayern für Bewunderung, als sich eine rund 20-köpfige, von Reiterinnen geführte Hundemeute von Geräuschkulisse und Zuschauern nicht ablenken ließen.

Video: Wursthorn, Jens

Auf die Weltreiterspiele in Herbst in den USA wiesen die Teilnehmer vom heimischen Reit- und Fahrverein Donaueschingen hin. Sie schwenkten US-Fahnen und trugen Glitzertrikots. Etwas weiter weg ist die Gespann-EM im nächsten Jahr. Darauf wies die Tannheim-Klinik mit ihrer Kinderkutsche hin.

Ein stolzer Anblick: der Berittene Fanfarenzug Saulgau. | Bild: Wursthorn, Jens

Das gleiche Thema hatten sich die Sieben-Blätz Hexen vorgenommen. Auf der Strecke hatten sie einen Kutschen-Abschleppwagen dabei wie auch den Nachwuchs im Kleinkindalter und Helfer mit Schubkarren, die Stroh mit Stroh beluden wurden. Mit kräftigem Hau-Ruck und viel Gelächter flogen die Heuballen hin und her.

Die Sieben-Blätz Hexen haben einen Kutschen-Abschleppwagen dabei. | Bild: Wursthorn, Jens

Spaß verstanden auch die Teilnehmer von Achal-Tekkiner Gestüt Bäuerle, bei denen der Hund Zubi das vom Herrchen gezogene Safety-Car verkörperte.

Die Acha-Tekkiner Gestüt Bäuerle hat ihren Safety-Car dabei. | Bild: Wursthorn, Jens

Den höchsten Blick über Umzug und Zuschauer hatte ohne Zweifel der Kutscher des historischen Omnibusses der Camelot-Shires, den vier Kaltblüter zogen. Bis zu 30 Personen können darin Platz finden, erklärte der Umzugssprecher.

Video: Jens Wursthorn

Nach gut 40 Minuten war das schöne Erlebnis vorbei. 18.18 Uhr. Die Stadtreinigung sammelt die Pferdeäpfel auf. Natürlich motorisiert.

Die Acha-Tekkiner Gestüt Bäuerle hat ihren Safety-Car dabei. | Bild: Wursthorn, Jens

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein