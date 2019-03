von Rainer Bombardi

Ein Glücksfall war für den Männergesangverein Harmonie Pfohren die Verpflichtung von Chorleiterin Marion Honold. Vor zwei Jahren trat die Riedböhringerin ihr Amt an. Die Chorgröße wuchs inzwischen auf 36 Sänger an, die aus diversen Nachbargemeinden zu 41 Gesangsproben und 14 Auftritten im vergangenen Jahr kamen. Jetzt hat der Verein eine Zahl von 40 Aktiven im Visier.

Beeindruckend war der durchschnittliche Probenbesuch von rund 95 Prozent, was nicht zuletzt auf die Probengestaltung zurückzuführen ist. Sechs Sänger wiesen einen vollständigen Besuch der Proben auf und auch Dirigentin Marion Honold ließ sich die Probe nur einmal entgehen.

Vielfältige Auftritte

Vorsitzender Ernst Engesser war zufrieden mit dem Ablauf der Auftritte, in denen sich der Männerchor einmal mehr von seiner besten Seite präsentierte. Herausragend waren die Auftritte während einer goldenen Hochzeit, im Rahmen des Projekts "Singende Altstadt" in Heidelberg, beim Gruppenkonzert in Unterbaldingen oder dem traditionellen Weihnachtskonzert vor heimischer Kulisse.

Datenschutzgrundverordnung macht Arbeit

Der Chor zählt aktuell zehn Vorstandsmitglieder, die im Vorjahr bis zu 120 Termine wahrnahmen. Einige von ihnen sind leidgeprüft von der Umsetzung der Auflagen, welche die neue Datenschutzgrundverordnung mit sich bringt, doch aus gesanglicher Sicht läuft alles bestens.

Sängerjahr beginnt am 7. April

Am 7. April beginnt das neue Sängerjahr mit einem Konzertauftritt in Unterlauchringen. Zu einem willkommenen Fixtermin entwickelte sich der Auftritt während der Andacht an der Mundelfinger Grotte am letzten Maisonntag. Auftritte beim Gruppenkonzert in Ippingen und am Pfarrfest beschließen das erste Halbjahr.

Einstimmige Ergebnisse

In einem einstimmigen Wahlergebnis gingen Ernst Engesser als Vorsitzender, Johann Weber als stellvertretender Vorsitzender, Richard Fricker als Schriftführer und Heinz Fricker als Kassierer hervor. Dem Team der Beisitzer gehören mit Jürgen Reichmann, Adolf Engesser, Albert Schöndienst, Bernhard Fricker, Alfred Wesle und Heinz Zimmermann sechs weitere Mitglieder an.

Mehrere Ehrungen

Aktive Mitglieder erhalten ihre Verbandsehrungen während des offiziellen Ehrungsabends des Schwarzwald-Baar-Chorverbandes am 2. November in Riedböhringen. Ehrungen für 25 Jahre passive Mitgliedschaft erhielten Erika Heiß, Waltraud Hösel, Gudrun Mergl, Roswitha Reiner und Maria Schaller. Seit 50 Jahren halten Elisabeth Lais und Rosemarie Schaller passiv dem Verein die Treue.