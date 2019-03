Kaum steigen die Temperaturen an, brechen Frühlingsgefühle aus. Und zwar bei Erdkröten, Bergmolchen, Grasfröschen und dem Landratsamt. Erstere machen sich auf in ihre Laichgebiete, letztere Behörde weist darauf hin, dass in diesen Tagen Amphibien sogar „befahrene Straßen überqueren“. Ei der daus! Häufig kommt es dabei vor, dass die Weibchen einen männlichen Artgenossen geschultert haben. Höchste Zeit für den Kreis, den Hüpfern zu zeigen, wo Hintersehs Beamte die Locken haben: Die haben nämlich unter www.lrasbk.de/amphibienschutz ein Online-Meldeportal eingerichtet. Hier können der Behörde Beobachtungen mitgeteilt werden, auf welcher Straße Lurchis ins Glück beziehungsweise ins Verderben hüpfen. Wer beim Amphibienschutz mitwirken möchte, kann sich auch unter der 0 77 21/9 13 76 04 mittels Telefon ans Landratsamt wenden.

Weiter bittet die Kreisverwaltung uns Autofahrer, die entsprechenden Warnschilder an den Straßen zu beachten und die Geschwindigkeit zu drosseln. Der Luftsog, dem eine Kröte bei vorbeifahrenden Kraftfahrzeugen ausgesetzt sei, könne tödlich sein, da er oft zu Quetschungen an inneren Organen der Tiere führe. Wir wollen an dieser Stelle ergänzen, woran überfahrene Erdkröten, Bergmolche und Grasfrösche zu erkennen sind: an verschmutzten Straßen und Autoreifen sowie Platzgeräuschen zur Nachtzeit.