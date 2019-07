Im Rahmen eines stimmungsvollen Events erfolgte die Stabübergabe von Günter Limberger verbunden mit der Aufnahme gleich drei neuer Mitglieder, darunter als Novum für den LC Donaueschingen zwei Frauen.

Amtswechsel: Günter Limberger (links) übergibt an Wolfram Möllen. | Bild: Thomas Weinreich / Lions Club Donaueschingen

Wolfram Möllen ist den meisten Donaueschingern als Rektor der Eichendorff-Schule gut bekannt. Sein Clubjahr wird neben der Fortführung der traditionellen Aktivitäten des Clubs wie Beteiligung am Herbstfest und die Adventskalenderaktion vor allem der Neu- und Weiterentwicklung der Clubaktivitäten unter dem besonderen Aspekt der Nachhaltigkeit gewidmet sein. Ein besonderer Höhepunkt wird das Benefiz-Weihnachtskonzert mit der Stadtmusik Geisingen sein, das der Club am 13. Dezember in der Marienkirche ausrichten wird.