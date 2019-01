Donaueschingen vor 58 Minuten

Links in den Kreisverkehr, über die Verkehrsinsel und dann an die Laterne: Polizei zieht auf der Dürrheimer Straße Autofahrer mit 2,18 Promille aus dem Verkehr

Wer morgens um 4.15 Uhr nach links statt nach rechts in den Kreisverkehr einfährt, danach über eine Verkehrsinsel holpert und seine Fahrt wenige Meter weiter an einer Straßenlaterne beendet, unterliegt gemeinhin nicht den Erfordernissen einer verantwortungsbewussten und sachgerechten Fahrzeugführung. Das gilt insbesondere für den 58-Jährigen, den die Polizei am Sonntagmorgen nach seinem Unfall mit 2,18 Promille aus dem Verkehr zog.