von SK

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Freitag Donaueschinger Süden einen im unverschlossenen Auto liegenden Geldbeutel ausgeräumt. Zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, stieß der Unbekannte in der Straße "Schützenberg" auf einen nicht abgeschlossenen Audi. Vermutlich sah er die Geldbörse, die die in der Mittelarmkonsole des Fahrzeugs lag, öffnete die Tür, holte das Geld aus der Börse und verschwand wieder. Das Polizeirevier Donaueschingen hat den Fall aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen. Wer in der betreffenden Nacht verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 07 71/83 78 30 zu melden.