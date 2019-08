Wenn die Temperaturen steigen, dann nimmt erfahrungsgemäß auch der Durst zu. Die Menschen trinken im Sommer weitaus mehr, als in den kühleren Monaten. Entsprechend geht auch der Absatz bei den Getränkeherstellern hoch. Das ist in der ganzen Bundesrepublik der Fall, so auch in Donaueschingen. Und auch im vergangenen Jahr war es so: Heißer Sommer, hohe Verkaufszahlen.

Was erfreulich ist, hat jedoch auch Nachteile. So war es etwa im vergangenen Jahr auch der Fall, dass Leergut zur Mangelware wurde, Betriebe die Kunden dazu aufriefen, ihre leeren Flaschen wieder zurückzubringen.

Leergut wieder knapp

Ähnlich ist das bei der Fürstenberg Brauerei: „Auch dieses Jahr ist bei uns das Leergut leider wieder knapp ‚Leider‘ steht in Klammern, da die Knappheit ja etwa auch darauf beruht, dass die Ist-Absätze deutlich über den geplanten Absätzen liegen, was aus nachvollziehbaren Gründen nicht unerfreulich ist“, erklärt Regina Gerschermann, Marketing-Leiterin der Brauerei.

2018 hat die Brauerei das alkoholfreie Zitrusradler temporär auf Braunglas umgestellt. Betroffen vom Flaschenmangel war damals die ganze Branche. Mit Produkten in Braun- und Weißglas habe die Brauerei allerdings auch eine schwierigere Planung. Dennoch ist sich Gerschermann sicher: „Rein, dass einfach im Sommer mehr getrunken wird. Daran kann es nicht liegen. Das war ja auch früher schon so“, sagt Gerschermann.

Woran kann das liegen?

Sie hat noch eine andere Vermutung: „Einerseits haben viele Betriebe schlicht zu wenig Personal, um die Menge an Leergut rechtzeitig sortieren zu können. Unsortiert kann es nicht abgeholt werden. Und das ist immerhin zu einem großen Teil Handarbeit. Andererseits hat auch die Menge an Individualflaschen zugenommen.“ Gab es früher einen Flaschentypus für etliche Getränkesorten, hat heute beinahe jedes Getränk eine individuelle Flasche. Teilweise sogar mit einem geprägten Label. „Der Sortieraufwand hat dadurch extrem zugenommen, wodurch sich einfach der Rückweg der Flaschen zu den Herstellern verlängert“, so Gerschermann.