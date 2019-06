Dem sicheren Tod entronnen sind vergangene Woche zwölf Kiebitz-Küken. Sie wurden in einer Blitzaktion beim Flugplatz Donaueschingen gerettet. Wie kam es dazu?

Für Stefan und Bernhard Bolkart vom Weiherhof war ein zur Vernässung neigender Acker soweit abgetrocknet, dass die Aussaat möglich war. Problematisch für das Vorhaben: Vier Kiebitz-Hennen mit ihrem zahlreichen, aber wenig mobilen Nachwuchs haben sich das Feld als Kinderstube auserkoren.

Die Küken wären glatt unter die Räder gekommen, genauer: unter die Egge mit breiter Sämaschine. Bei einer direkt vom Aussterben in Baden-Württemberg bedrohten Art wäre das fatal, dachte sich Landwirt Bernhard Bolkart – und informierte abends den Kiebitzspezialisten Otto Körner. Am Tag darauf sollte die Mais-Einsaat stattfinden.

Es galt nun, die Kiebitz-Küken mit viel Gefühl vor dem herannahenden Traktor in Sicherheit zu bringen.Aber Körner weilte in Stuttgart – wen könnte er dafür gewinnen? Da kam aus dem Kreis der Baaremer Ornithologen einer genau richtig: Helmut Gehring übernahm die Aufgabe – und das mit vollem Erfolg. Die abendliche Kontrolle zeigte: Alle zwölf Küken einschließlich ihrer vier Mütter waren wohlauf.

Jetzt hoffen alle, dass die Kiebitz-Küken die nächsten drei bis vier Wochen bis zur Flugfähigkeit ungefressen überstehen. Warum ungefressen? Weil Studien nachgewiesen haben, dass der Fuchs seit Beginn der Tollwutimpfung Mitte der 1980er Jahre aufgrund seiner dramatischen Bestandszunahme zum größten Todfeind aller Bodenbrüter wie Rebhuhn, Brachvogel und eben dem Kiebitz erwachsen ist.

Kiebitz auf der Baar

Der Kiebitz hatte auf der Baar Mitte der 1980er Jahre einen Bestand von etwa 120 Brutpaaren. 2012 wies die Baar noch zwölf Brutpaare auf, ganz Baden-Württemberg etwa 250 – meist in der Oberrheinebene. Deshalb ist der Kiebitz in der Roten Liste in die Klasse A1 eingestuft, das ist die höchste Gefährdungsklasse (vor A0 = ausgestorben). Auf der Baar ist dank der Bemühungen von Ornithologen mit tatkräftiger Unterstützung von Landwirten der Bestand wieder auf etwa 20 bis 25 Brutpaare angewachsen. Wer beim Kiebitz-Schutz mithelfen will, kann sich unter http://arcus-ok@gmx.de melden.