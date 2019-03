von Rainer Bombardi

Der Fußball-Club 1921 ist im gesellschaftlichen Bereich eine feste Größe in Grüningen und zählt dank seines bewährten Zusammenhaltes 65 weibliche und 164 männliche Mitglieder.

Aktive Herrenmannschaft macht Sorgen

Im sportlichen Bereich ist es vor allem die aktive Herrenmannschaft die dem Vereinsverantwortlichen einiges an Kopfzerbrechen bereitet. Null Punkte standen zum Ende der letzten Saison in der Kreisliga B auf dem Konto. Ein Rekord, zumal auch das Torkonto eine entsprechend negative Bilanz aufwies.

Kein Kopf-in-den-Sand-Stecken

Doch wenn andere Vereine ihren Kopf in den Sand stecken, ist für die große FC-Familie noch lange nicht Schluss. „Es wäre vermessen, nach der ersten Saisonhälfte angesichts von aktuell drei Punkten von einer Trendwende zu reden“, bemerkte Vorsitzender Ralf Fien.

Mittelfristig wieder bessere Zeiten?

Dank einem wieder erstarkten Aufbau der Nachwuchsabteilung erscheint es naheliegend, dass dem Verein aus sportlicher Sicht mittelfristig wieder bessere Zeiten bevorstehen. Fien bezeichnet die Bambini-Abteilung mit ihren aktuell 15 bis 25 Teilnehmern ab vier Jahren als ein Highlight des Vereins. Auch die Entwicklung im D-Juniorinnen–Bereich wird forciert.

F-Jugend soll etabliert werden

„Der Aufbau von ganz jung bis zu den Aktiven benötigt viel Geduld. Einfach aufzugeben ist nicht unser Ding,“ gibt sich Fien kämpferisch und ist sich des Rückhaltes der anderen Vorstandsmitglieder sicher. Aktuell hofft der Verein auf die Etablierung einer F-Jugend und wirbt deshalb in Absprache mit der erzieherischen Leitung im Kindergarten.

"Projekt Zukunft 100"

Um die Zukunft des Vereins zu sichern, riefen die Verantwortlichen das „Projekt Zukunft 100“ ins Leben und spielten damit auf das Jahr 2021 an, in welchem sie planen, den 100. Geburtstag des FC Grüningen groß zu feiern. Das Projekt Zukunft 100 setzt sich zum Ziel, den Verein und seine Mitgliederentwicklung durch Förderung der Jugend und der Gründung neuer Mannschaften im Juniorinnen und Juniorenbereich weiter zu stärken.

Langfristiger Ansatz

Durch aktives Werben um Mitglieder und Sponsoring-Partnern soll das vereinseigene Clubheim inklusive Sportanlage langfristig erhalten werden. Zudem gehört das Stärken eines attraktiven Angebots für alle Altersklassen zu den prioritären Zielen.

Umfangreiches Engagement

Das Miteinander beschleunigt den optimistisch in die Zukunft gerichteten Blick. So ist der FC Grüningen als Ausrichter von Veranstaltungen wie Cego-Oster-Turnier, Herbstfest, Kameradschaftsabend, Seniorennachmittage oder Weihnachtsfeiern nicht mehr aus dem Gesellschaftsleben im Ort wegzudenken. Ein überörtlicher Publikumsmagnet ist sein Comedy-Abend, der in der Regel nach relativ kurzer Zeit ausverkauft ist. Für den 10. Mai engagierte der FC die „Buure zum Alange“ mit ihrem neuen Programm.

