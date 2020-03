Am Rande des Donaueschinger Pferdekreisels läuft ein Rinnsal an der Straße, es riecht nach Hopfen. Ein Fürstenberg-Lastwagen hat dort am Dienstag, gegen 14.30 Uhr, mehrere Tausend Flaschen Bier verloren. Beim Einfahren aus der Pfohrener Straße habe sich die Heck-Klappe geöffnet, die Flaschen seien auf die Straße gekracht. Wie Sandra Kratzer, Sprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz erklärt, treffe Fahrer und Lademeister hier wohl allerdings keine Schuld, da es sich um einen technischen Defekt des Ladeverschlusses gehandelt habe.

Die Flaschen rollten über die Straße und in den Graben in der Raiffeisenstraße. Der Bereich wurde abgesperrt, am Kreisel bildete sich ein Stau. Die Brauerei habe selbst für die Reinigung der Unfallstelle gesorgt, heißt es von der Polizei.