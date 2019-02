Wetterkapriolen sind fotogen und spektakulär. Dem Betrachter zaubern sie einen wohligen Schauer auf den Rücken. Vorausgesetzt diese Wetterereignisse finden in fernen Ländern statt und transportieren sich allenfalls bis zur hochaufgelösten Oberfläche des heimischen Plasmafernsehers. Mit Wetterextremen vor der Haustür sieht man sich dagegen eher ungern konfrontiert. Zu unrecht. Denn das, das wir heute präsentieren, schadet nicht und erlaubt die unterschiedlichsten Freizeitaktivitäten.

Hubertshofen Als das moderne Loipenspurgerät nach Donaueschingen kam Das könnte Sie auch interessieren

So kann man fürs Wochenende T-Shirts richten fürs Sonnenbad im Schlosspark. Ein paar Kilometer weiter finden Langlauffreunde immer noch die ideale Spur. Loipenbeauftragter Hubert Mauz bringt dafür die Kälteseebarriere Hochwasserdamm ins Spiel. Sie beschert Wintersportlern in der Kühlbox des unteren Bregtals auch an Sonnentagen Minusgrade. So herrschen, sicher am Wochenende, vermutlich sogar bis in die Woche hinein, feste Spuren auf glitzerndem Pulverschnee. Perfekt und fest sei die Bregtalloipe auf Bahntrasse und Zindelsteiner Auewiesen.

Und für den, der höher hinaus möchte, kann Mauz gar mit einer Alternative auf der Gesamtgemarkung Donaueschingen aufwarten. Die Hubertusspurloipe einschließlich der Nachtloipe sei frisch gespurt worden, warb Mauz gestern in seinem Wintersportbericht. Auf der Baaremer Sonnenterrasse oberhalb Hubertshofen finde man Frühjahrsschnee auf festem, schnellem Untergrund.

Donaueschingen Wintersportparadies Bregtal: Aber den Langläufern fehlen die Parkplätze Das könnte Sie auch interessieren

Und wer jetzt noch nicht voller Begeisterung, Schuhe, Stöcke und Bretter ins Auto packt: Sogar der strahlend blaue Himmel soll ständiger Begleiter der nächsten Tage werden. Halb so schlimm also, die Wetterextreme.