Rund 100 Landwirte aus dem gesamten Umland, aus Freiburg, Rottweil, Tuttlingen, und Schwarzwald Baar, haben Sonntagnacht auf Montagmorgen für gut drei Stunden die Zufahrt zum Aldi-Zentrallager in Donaueschingen blockiert. Es war nach den großen Protesten im Januar eine weitere Aktion, mit denen sich die Landwirte auch hier im Kreis und im Umland Gehör verschaffen, und den Druck auf Politik und Einzelhandel nochmals erhöhen wollten. „Wir produzieren böse unter unserer Kostenabdeckung, dazu werden wir nur getreten und schwer belogen“ sagt ein Landwirt aus dem Kreis. Der Preisdruck durch Konzerne sei so groß, das man bald keinen Betrieb führen könne, so ein weiterer Landwirt. Die Landwirte hatten sich zu dieser Aktion und zur Sperrung des Zentrallager entschlossen, weil der Konzern den Bauern bislang nicht geantwortet hat. Während der Protestaktion wurde eine von den Landwirten verfasste schriftliche Forderung an den Konzern dem Leiter des Lagers übergeben. Dieser versprach die Forderungen an die höhere Stelle weiterzugeben.

