von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Eine von den jungen Mitgliedern selbst gestaltete, erfolgreiche Jugendarbeit: Das ist die Badische Landjugend. Auch in der Ortsgruppe Aasen läuft es gut. Bei der Generalversammlung am Samstagabend gab es dazu einen Rückblick und einen Ausblick auf das Programm 2019.

Bei den Wahlen wurden der Vorsitzende Marius Maus, Kassierer Lukas Hall, Schriftführerin Tanja Stolz und die Beisitzer Nico Hall und Felix Weißhaar in ihren Ämtern bestätigt. Zur zweiten Vorsitzenden gewählt wurde Diana Hauser, Beisitzer sind Pascal Kamer und Nina Happle. Annabel Rothfuss wurde für fünfjähriges Engagement als Schriftführerin und Vorsitzende mit Blumen verabschiedet.

Die Vorsitzenden Kathrin Wiehl und Marius Maus informierten über das Programm 2019. Dazu zählen neben den Gruppenstunden am Donnerstagabend unter anderem ein gemeinsames Wochenende auf dem Wolfhof, der Landjugendtag in Wolterdingen, ein Kennenlernabend am 6. Juni, Sonnwendfeier, Fußballturnier und das Kreiserntedankfest in diesem Jahr in Mundelfingen. Die Gruppe verfügt über eine solide Finanzlage sowie aktuell 50 aktive und 95 passive Mitglieder.

Zu den vielfältigen Aktivitäten 2018 gehörten Gruppenabende, gemeinsame Unternehmungen, Dorfputzete, der Ausflug nach Österreich und viele Kreisveranstaltungen. Die vielen schönen gemeinsame Erlebnisse und Aufgaben wurden gerne wahrnehmen und waren dementsprechend gut besucht. Ortsvorsteher Horst Hall lobte die Arbeit der Ortsgruppe als "Heimat für die Jugend im Ort".