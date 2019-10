von Eva Maria Vaassen

Zwei Schwarzfahrten eines 21-jährigen Mannes in einem Zug in Nordrhein-Westfalen gelangten im vorigen Jahr per Strafbefehl zum Amtsgericht Donaueschingen. Denn der 21-Jährige ist hier bei seinem Vater gemeldet, hält sich aber die meiste Zeit bei seiner Mutter im Raum Münster auf. Dort leben auch seine Ex-Freundin und das gemeinsame Kind. Gegen die Strafbefehle, die auf insgesamt 50 Tagessätze zu je 15 Euro lauteten, legte er Einspruch ein.

Er machte sich jünger

Im Februar musste der 21-Jährige deshalb zur Gerichtsverhandlung nach Donaueschingen reisen. Dort legte das Amtsgericht noch eins drauf und verurteilte ihn wegen versuchten Betrugs und Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 25 Euro. In einem Fall war er im Zug von Hamm in einen Vorort von Münster ohne Ticket erwischt worden. Drei Monate später, und damit ein halbes Jahr nach seinem 21. Geburtstag, benutzte er auf der Rückfahrt von Hamm nach Münster im Zug ein „Fun-Ticket“, das nur für unter 21-Jährige gilt. Als er kontrolliert wurde, gab er sich für jünger aus, was zusätzlich zur Schwarzfahrt als versuchter Betrug verurteilt wurde.

Schwierige Lage

Der Mann ohne Arbeit und ohne Beruf, der für seine Tochter keinen Unterhalt bezahlen kann, lebt er von Arbeitslosengeld Zwei. Das Urteil des Amtsgerichts akzeptierte er ebenfalls nicht. Deshalb schickte er jetzt seinen Anwalt nach Konstanz, um vor dem Landgericht für ihn gegen die zu hohe Geldstrafe zu kämpfen. Und dort fand er jetzt mildere Richter: Vor allem wegen seiner schwierigen wirtschaftlichen Lage reduzierte die Berufungskammer die Strafe für den jungen Vater auf 35 Tagessätze zu je 10 Euro, als ganze 350 Euro anstatt der vom Amtsgericht verhängten 1250 Euro.