von Eva Maria Vaassen

Nach knapp zehn Monaten Untersuchungshaft ist ein Asylbewerber aus Donaueschingen wieder auf freiem Fuß. In einem Berufungsprozess hat ihn das Landgericht Konstanz zu einer Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren wegen Diebstahls, begangen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, verurteilt. Der Haftbefehl wurde aufgehoben.

Deutlich höhere Strafe vom Amtsgericht Villingen-Schwenningen

Zuvor hatte das Amtsgericht Villingen-Schwenningen den 23-Jährigen Ende vorigen Jahres noch wegen besonders schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Gericht hielt es für erwiesen, dass er vor einem Jahr in Donaueschingen einen Landsmann mit Pfefferspray attackiert und ihm das Handy entrissen hat.

Staatsanwaltschaft und Anwältin legen Berufung ein

Die Staatsanwaltschaft legte dagegen ebenso Berufung ein wie die Anwältin des Mannes. Vor dem Landgericht wurde wegen Beweisproblemen nun der Vorwurf des besonders schweren Raubes reduziert auf Diebstahl in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Pfefferspray-Einsatz unter Asylbewerbern

Zum Hintergrund: Im Juli vorigen Jahres hatte ein Landsmann des 23-Jährigen behauptet, dieser habe ihn im Flüchtlingsheim in Donaueschingen mit Pfefferspray besprüht und ihm sein Smartphone entrissen. Die Pfefferspray-Attacke räumte der 23-Jährige vor Gericht ein. Er behauptete aber, es habe sich dabei um Notwehr gehandelt.

Zeuge inzwischen untergetaucht

Der Mann sei sehr aggressiv geworden und habe ihn geschlagen, nachdem er ihm keine Zigarette hatte geben wollte. Während der Auseinandersetzung habe er sein Handy auf den Boden geworfen und er habe es an sich genommen, um es vor Schaden zu bewahren. Als der Mann sich beruhigt hatte, habe er es ihm zurückgegeben. Dies hatte der Geschädigte auch in früheren Aussagen bestätigt. Sie wurden jetzt verlesen, weil der Zeuge selbst inzwischen untergetaucht ist.

Landgericht kommt zu anderer Einschätzung

Das Gericht hielt es nun auch für möglich, dass dem Tatopfer das Handy im Tumult tatsächlich aus der Hand gefallen war. Dass der 23-Jährige es an sich genommen hatte, erfüllte aber den Tatbestand des Diebstahls.

Gambier muss nach Italien zurück

Dem Gambier steht jetzt die Abschiebung nach Italien bevor. Sein Asylantrag in Deutschland wurde abgelehnt. Er hatte bereits vor zwei Jahren in Italien eine Duldung erhalten. Warum er dann dennoch in Deutschland Asyl beantragte, erklärte der 23-Jährige mit seinem Rauswurf aus der dortigen Aufnahmeeinrichtung, nachdem er dort verbotenerweise drei Tage lang nicht mehr dort erschienen war.