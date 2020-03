von Christina Rademacher

Auf ein abwechslungsreiches Programm konnten die Landfrauen aus Mistelbrunn und Hubertshofen in ihrer Jahreshauptversammlung zurückblicken. Es war von allem etwas dabei, Lachen, Geselligkeit, Information, Wandern und vieles mehr. Ortsvorsteherin Monika Winterhalder bedankte sich für die zahlreichen Veranstaltungen, die das Ortsleben mitprägen und auch für Nichtmitglieder offen sind. „Weiblich, ländlich, modern“, so charakterisierte sie die Landfrauen. Zurzeit sind es 23 Mitglieder aus den zwei Ortsteilen.

Offen für neue Frauen

Vorsitzende Erika Maier wünscht sich, dass noch mehr Frauen kommen, man solle die Werbetrommel rühren. Erfreut zeigte sie sich über den Gewinn beim Suppensonntag. Es konnten 300 Euro an das Kinder- und Jugendhospiz in Schwenningen gespendet werden.

Einige Mitglieder geehrt

Zahlreiche Mitglieder sind schon viele Jahre dabei, so konnten gleich drei Frauen geehrt werden. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Ruth Andris geehrt. Sie war drei Jahre Schriftführerin und zwölf Jahre zweite Vorsitzende. Genauso aktiv war Luzia Schmid, die in ihren 25 Jahren 21 Jahre als Beisitzerin tätig war. Bereits 35 Jahre ist Rita Albert dabei, davon war sie 27 Jahre Kassiererin und ist bis heute Beisitzerin. Erika Maier überreichte Blumen und einen Gutschein und vom Bezirk eine Urkunde.

Dieses Jahr viel vor

Auch für die nächste Saison wird ein umfangreiches Programm geschnürt. Unter anderem gibt es im Mai eine Pflanzen- und Büchertauschbörse in Mistelbrunn. Im September findet der Naturparkmarkt statt. Es wird gewandert und auch einige Vorträge sind wieder geplant. Gleichzeitig ging eine Liste durch, auf der die Landfrauen zusätzliche Programmwünsche eintragen konnten. Da die Räumlichkeiten im alten Pfarrhaus geräumt werden müssen, werden die Landfrauen ihr zukünftiges Domizil im Grünen Zimmer im Bürgerhaus haben. Dort können sie auch ihr eigens angeschafftes Geschirr unterbringen.

Bezirkswanderung

Erika Maier gab noch einige Termine des Landfrauenbezirks bekannt. So findet am 25. April die Bezirkswanderung in Dittishausen statt und am 13. September wird an der Feldner Mühle bewirtet.