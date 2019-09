von Andrea Wieland

Kleinkindern einen Ort zu geben, um sich spielend zu entfalten und etwas zu lernen und parallel den Eltern die Möglichkeit des Austauschs zu geben: Genau einen solchen Ort bildet die Pfohrener Krabbelgruppe „Donauzwerge“. Viel Liebe zum Detail steckt dabei nicht nur im Grundgedanken der Krabbelgruppe, sondern auch in den Räumlichkeiten und der Organisation: „Bei unserer Ausstattung haben wir darauf geachtet, dass wir Spielsachen anschaffen, die man nicht unbedingt zu Hause hat. Die Krabbelgruppe soll für die Kinder ein besonderer Ort sein“, erklärt Marion Heizmann, die die Krabbelgruppe gemeinsam mit Ursula Frank leitet. Wie viel Ideen, Geduld und vor allem Zeit die beiden Pfohrenerinnen für die Krabbelgruppe aufwenden, wird dabei ziemlich schnell klar. „Die Krabbelgruppe Donauzwerge wird von Spenden und Förderungen, unter anderem von der Stadt und der Seelsorgeeinheit Donaueschingen, finanziert. Zudem veranstalten wir zweimal pro Jahr einen Basar.“

Meinung Nach dem Blitzer ist vor dem Blitzer von Guy Simon Das könnte Sie auch interessieren

Doch nicht nur in diese Veranstaltungen stecken die beiden Mütter eine Menge Energie: „Die Gruppenstunden, immer mittwochs 10 bis 11.30 Uhr, sind sehr abwechslungsreich. Wir achten darauf, dass die Kinder unter anderem im Bereich Sensorik, beim Turnen, der Kreativität oder dem Singen gefördert werden. Wir wollen hier eine Möglichkeit bieten, dass die Kinder etwas machen, was für sie zu Hause schwieriger umsetzbar ist“, erklärt Marion Heizmann. Ganz wichtig ist es den Frauen dabei auch, auf das Alter und Können der Kinder einzugehen: „Wir versuchen, immer altersgerecht auf die Kinder einzugehen. Ist zum Beispiel ein Großteil der Kinder unter einem Jahr alt, malen wir mit Fingerfarben. Sind die Kinder älter, wird zum Beispiel gebastelt“, erklärt Ursula Frank das Vorgehen in der Krabbelgruppe.

Pfohren Fünftes Pfohrener Mofarennen ein Erfolg: Piloten sausen durch Staub und Matsch Das könnte Sie auch interessieren

Doch wie kommen zwei Frauen, selbst keine Erzieherinnen, dazu, die Aufgabe der Gruppenleiterin zu übernehmen? „Wir wurden von unseren Vorgängerinnen gefragt, ob wir es nicht übernehmen wollen. Ganz wichtig ist zu erwähnen, dass die Gründerin der Krabbelgruppe, Heidi Noack, die den Kindergarten in Pfohren leitet, uns sehr unterstützt“, erklärt Marion Heizmann. Denn die Kindergartenleiterin Heidi Noack hat immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Krabbelgruppe. Desweiteren sind viele der Aktivitäten der mittlerweile rund 30 Jahre alten Krabbelgruppe bestens dokumentiert. In einem großen Ordner sind neben Berichten auch Fingerspiele, Lieder und vieles mehr nach Jahreszeit und Anlass sortiert.

Spaß für alle ist motivierend

Die Besonderheit und auch der Grund, warum die beiden Frauen die Krabbelgruppe so unterstützen ist, ist: in Pfohren gibt es ansonsten nur sehr wenige Aktivitäten für Mütter mit unter dreijährigen Kindern. „Es motiviert wahnsinnig zu sehen, wie viel Spaß die Kinder und Eltern hier bei uns haben. Zudem sieht man hier auch, wie sich die Kinder weiterentwickeln“, so Ursula Frank. „Wir sehen an unseren eigenen Kindern, wie viel sie bereits in der Krabbelgruppe lernten. Als die Älteren in den Kindergarten kamen, war für sie zum Beispiel das Teilen von Spielsachen eine Selbstverständlichkeit. Das müssen andere Kinder teilweise erst noch lernen. Zudem lernen sich die Kinder bereits sehr früh kennen und knüpfen erste Freundschaften. Somit fällt der Gang in den Kindergarten oftmals nicht so schwer“, erinnert sich Marion Heizmann. Zudem lernen die Kinder bereits in der Krabbelgruppe feste Strukturen kennen. So wird zu Beginn gesungen und am Ende der Krabbelstunde wird gemeinsam aufgeräumt und sich verabschiedet.

Donaueschingen Straßensanierungen in den Ortsteilen richten sich nach dem Kalender der Baufirmen Das könnte Sie auch interessieren

„Auch für Mütter, die ihr erstes Kind bekommen haben, ist die Krabbelgruppe ein toller Ort: Hier bekommen sie direkt von anderen Müttern Informationen und Tipps und können Fragen stellen“, so Ursula Frank. Auch in der Gemeinde Pfohren ist die Krabbelgruppe ein fester Bestandteil: „Dadurch, dass die Krabbelgruppe bereits seit so vielen Jahren besteht und es immer wieder andere Kinder und Eltern gibt, sind wir fester Bestandteil der Pfohrener Gemeinde. Wir werden auch von anderen Vereinen unterstützt, indem wir uns zum Beispiel an Fasnacht bei den Landfrauen mit einem Stand beteiligen dürfen.“

So ist die Krabbelgruppe eine sehr tolle Institution, welche den Gemeinschaftssinn fördert. Hier sind selbstverständlich alle Eltern mit Kleinkindern unter drei Jahren herzlich willkommen. Bei Interesse kann man sich gerne an Marion Heizmann oder Ursula Frank wenden.