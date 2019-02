Zwar drangen aus einem durch die Hitze bereits zusammengeschmolzenen Rolltor einer 20 mal 40 Meter großen Lagerhalle schon Flammen, doch der Brandherd beschränkte sich auf einen kleinen Bereich. Es sind mehrere Leergut-Stapel in Brand geraten", sagte Gesamtkommandant Edgar Schiesel. Die zusammengeschmorte Masse von Kunststoff-Getränkekisten und -Getränkeflaschen konnten Atemschutzträger mit C-Rohren löschen. Nach drei Stunden wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Der Brandherd lag in der Nähe des Rolltors, das, ebenfalls aus Kunststoff, ebenfalls zerstört wurde.

Ein Blick in die Halle. Rechts Reste der zusammengeschmorten Getränkestapel. | Bild: Wursthorn, Jens

Entsprechend der ursprünglichen Alarmierung, die um 1.45 Uhr einging, rückte die Feuerwehr mit acht Fahrzeugen und 45 Feuerwehrleuten an. Auch die Führungsgruppe des Städtedreiecks war vor Ort. Die Problematik brennender Kunststoff war den Einsatzkräften bewusst. "Wir haben in der Nacht erwogen, Luftmessungen zum machen", sagte Schiesel. Nach kurzer Beratung sei aber der Schutz der Bevölkerung gegeben gewesen.

Zum Glück macht das Wetter mit. Nach dem Brand bei Winkels Getränke Logistik geht die Leergutabfertigung im Hof weiter. | Bild: Wursthorn, Jens

Beim Getränkelogistiker, der am Stadtrand etwa 40 Mitarbeiter beschäftigt, ging der Betrieb am Dienstagmorgen weiter. Die Leerguthalle ist gesperrt, Mitarbeiter haben verarbeiten das Leergut auf dem Betriebshof. Von Glück im Unglück sprach Betriebsleiter Peter Stahl. Nicht nur, weil die Arbeiten Ende Februar in angenehmer Frühlingssonne erfolgen können. Sondern auch, weil nichts Schlimmeres passiert ist. "So einen Schaden hatten wir noch nie", möchte Stahl auch um die Ursache wissen.

Er berichtet, dass es ein Firmenfahrer gewesen sei, der das Feuer entdeckt und zunächst versucht hatte, es mit einem Feuerlöscher zu löschen. Über Ursache und Schadenshöhe gab es am Dienstag noch keine Aussagen. Sicher, so Stahl werde sich der Schaden nicht auf das Rolltor beschränken. Auch Paneelen der Hallenkleidung sind zerstört. Noch teuerer könnten Statik-Schäden kommen. "Nun muss geprüft werden, ob die Stahlträger noch in Ordnung sind." Die Polizei kümmert sich parallel dazu um die Brandursache.