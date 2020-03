von SK

Die Ausbreitung des Coronavirus greift in viele gesellschaftliche Bereich hinein. Daher hat das Kultusministerium nun eine weitere Möglichkeit der Schul-Anmeldung eröffnet. Sie gilt für alle Eltern und Kinder, die aufgrund der Quarantäne-Bestimmungen wegen der Corona-Infektion nicht persönlich an den beiden Anmeldetagen in den Schulen erscheinen können.

Donaueschingen Wegen Coronavirus: Feuerwehr Donaueschingen sagt die Hauptversammlung ab Das könnte Sie auch interessieren

Wie ist das in Donaueschingen?

In Donaueschingen verfahren die Eichendorffschule, die Realschule und das Fürstenberg-Gymnasium nach diesem Prozedere. Sie bieten es auch für Eltern an, die schwer erkrankt sind (Grippe oder ähnlich). Eltern setzen sich in diesem Fall telefonisch oder per E-Mail mit der jeweiligen Schule in Verbindung. Die Schulen senden dann per E-Mail ein Anmeldeformular zu, das ausgefüllt per E-Mail oder Fax zurückzusenden ist. Hiermit ist dann das Kind an der Schule registriert, es wird gleich wie alle anderen angemeldeten Kinder behandelt.

Hüfingen Kein Corona-Fall an der Lucian-Reich-Schule: Rektor räumt mit den Gerüchten auf Das könnte Sie auch interessieren

Quarantäne vorbei

Nach Ende der Quarantäne oder nach der Genesung müssen die Eltern dann nochmals persönlich bei der Schule vorbeikommen, um die Anmeldung zu komplettieren. Hierzu bitten die Schulen um die telefonische Vereinbarung eines Termins ab dem 16. März.

Weitere Informationen zu den Schulen und dem Coronavirus finden sich auf der Homepage des Kultusministeriums Baden-Württemberg.